Додано: Сер 03 чер, 2020 07:26

adeges написав: и конечно, бывает, что с перламутровыми пугвицами на правом берегу в одном км от метро - только один дом. но тем, у кого не хватает на черную икру, едят красную, а тем - у кого денег нет на красную - икру мойвы. и калорий в каждой достаточно.

и конечно, бывает, что с перламутровыми пугвицами на правом берегу в одном км от метро - только один дом. но тем, у кого не хватает на черную икру, едят красную, а тем - у кого денег нет на красную - икру мойвы. и калорий в каждой достаточно.

rjkz написав: Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой. Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.

Так вот в том то ж и дело что ровно год назад на котлету можно было покупать черную икру ящиками. А сейчас, какая-то хрень. Я вот в душе даже согласен с аргуменатми обвалистов, карантин, баристы разъехались, производство стоит, курс обратно ж просел. Но рынок никак на это не реагирует, люди продолжают стояками скупать всё что более менее дешевое, оставляя выбор из всяких Дибров которые будут строить хрен знает сколько по цене за которую вчера готовое были готовы продавать или Навигаторов в которых жить не хочется от слова совсем. Варшавский запускался в продажу в разгар карантина и я ожидал что там ничего особо не купят так как карантин и т д, но получилось так что даже этот аргумент не сработал. В КАНе была жесточайшая накрутка цены относительно себестоимости, казалось бы тоже должны при падении спроса чуть чуть пофиксить маржу и можно заходить но нет, продолжают как и ранее по загнутым ценам работать.Поэтому получается что Трибека правду говорит что дефицит строек приведет к как минимум удержанию, а как максимум росту цены не смотря на все показатели экономики?И даже прошлогодние цены уже остаются лишь мечтой.Увы. Попросил помощи хороший знакомый, который к тому же не из Киева и поэтому варианты с не чистыми доками не подходят. Я ему даже на Интергалбуд запретил смотреть, куда уж за такое думать.