Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Рынок аренды - очень конкурентен, и быстро реагирует на уровень доходов ЦА. Это в том числе означает, что текущий уровень аренды вполне соответствует доходам арендаторов.
Рынок аренды не существует в замкнутом постранстве, на него давят низкая обеспеченность жилплощадью самих киевлян, отсутствие ипотеки и возможности купить своё жильё тем у кого доходы ниже среднего, повышенный спрос среди понаехов потому что на их родине нет работы. Поэтому кассир из атб должен выложить 90% зарплаты за аренду квартиры в Киеве. Зарплаты польских кассиров и цену аренды я привел выше. Дисбалансы на кржн создают украинские безработица и низкие зарплаты. Внутри самого себя рынок аренды относительно сбалансирован. Безработная кассир из Умани готова снимать комнату в Киеве, потому что для неё в родной стране других доступных вариантов нет. Государство загнало сотни тысяч людей в безвыходную ситуацию, заставляя ради выживания ехать в столицу, работать за копейки, жить в сильно стесненных условиях и кормить лэндлордов. Это похоже на баланс?
Ну такое у нас государство. При чем тут лендлорды? Аренда - это рынок в чистом и незапятнанном виде. Я очень сочувствую всем безработным кассирам из Умани, но все-таки у них есть альтернатива показать дулю киевскому лендлорду.
vitaliian написав:Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.
до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.
2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел
Ну незнаю, как по мне в 2008 году было галимо. Кто был в теме распила (кредитные менеджеры, недвижка, земля итд) - те преуспевали. А остальным оставались крохи и неадекватные цены на КРЖН. У меня, например, сейчас в 3 раза больше чем в 2008.
investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года). Ждал восстановления, но чтобы так резво...
Арселор к примеру работает сейчас на максимальном производстве стали (ограничение только по оборудованию - 3 печи доменных в работе) и отгрузке концентрата на экспорт. 3кв тоже прогнозируется очень хороший.
investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года). Ждал восстановления, но чтобы так резво...
Як ситуація з експортом олії, картоплі та працездатного укро-населення?
5-ти часовые очереди на пеших переходах украино-польского кордона
adeges написав:и конечно, бывает, что с перламутровыми пугвицами на правом берегу в одном км от метро - только один дом. но тем, у кого не хватает на черную икру, едят красную, а тем - у кого денег нет на красную - икру мойвы. и калорий в каждой достаточно.
Так вот в том то ж и дело что ровно год назад на котлету можно было покупать черную икру ящиками. А сейчас, какая-то хрень. Я вот в душе даже согласен с аргуменатми обвалистов, карантин, баристы разъехались, производство стоит, курс обратно ж просел. Но рынок никак на это не реагирует, люди продолжают стояками скупать всё что более менее дешевое, оставляя выбор из всяких Дибров которые будут строить хрен знает сколько по цене за которую вчера готовое были готовы продавать или Навигаторов в которых жить не хочется от слова совсем. Варшавский запускался в продажу в разгар карантина и я ожидал что там ничего особо не купят так как карантин и т д, но получилось так что даже этот аргумент не сработал. В КАНе была жесточайшая накрутка цены относительно себестоимости, казалось бы тоже должны при падении спроса чуть чуть пофиксить маржу и можно заходить но нет, продолжают как и ранее по загнутым ценам работать. Поэтому получается что Трибека правду говорит что дефицит строек приведет к как минимум удержанию, а как максимум росту цены не смотря на все показатели экономики? И даже прошлогодние цены уже остаются лишь мечтой.
rjkz написав:Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.
Увы. Попросил помощи хороший знакомый, который к тому же не из Киева и поэтому варианты с не чистыми доками не подходят. Я ему даже на Интергалбуд запретил смотреть, куда уж за такое думать.
rjkz написав:Ну такое у нас государство. При чем тут лендлорды? Аренда - это рынок в чистом и незапятнанном виде. Я очень сочувствую всем безработным кассирам из Умани, но все-таки у них есть альтернатива показать дулю киевскому лендлорду.
это не претензия к лендлордам) это обоснование почему цена аренды в Киеве завышена и прогноз о том что этот дисбаланс рано или поздно исчезнет. Это ненормально выкладывать целую зарплату (специалиста начального уровня) на аренду квартиры, потому что с точки зрения развития общества это путь в никуда, и как только появится альтернатива понаехи с зарплатой ниже 12к побегут из Киева рысью.
Santehnik написав:Поэтому получается что Трибека правду говорит что дефицит строек приведет к как минимум удержанию, а как максимум росту цены не смотря на все показатели экономики?
У трибеки неверная интерпретация. Киевские квартиры недооценены по сравнению с Варшавой и Москвой. Причины всем известны, тот кто имеет лишние миллионы ездит по миру, тот это понимает. Другой вопрос когда их цена вырастет хотя бы до уровня дешевой Братиславы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 чер, 2020 09:01, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:Вступлю в дискут Віталіана та Фейслеса, як людина яка за останні 5 років пожила у 2-х столицях (Східна Європа та Лондон) та повернулася в Київ. Почну зразу з Лондона. Я переїхав як заробітчанин, проте легально, як емігрант. Таким чином можу зрівняти себе з мільйонами поляків/литовців/румун, що також туди переїхали. Так ось, мінімальна зарплата десь 1000-1200 фунтів. Так, на все вистачить, окрім... свого житла. Яке стартує від 300 тис. фунтів десь у глухих чорних районах на типу Севен Сістерс і т.п. без будь-яких шансів пересічному жителю Лондона його колись купити. Спочатку ти гаруєш дуже сильно (по 12 годин ще й в вихідні), бо зп погодинна і тобі здається, що час працює проти тебе. Але потім ти розумієш, що житло ти все одно не купиш, а на прожиття цілком вистачить 800 фунтів (та 6 годин в день роботи).
Є пару питань стосовно з.п. та податків, і нерухомості.
- В Англії ви десь отримували до 12 тис фунтів в рік? Які податки платили і скільки? - Яка ще друга столиці в Східній Європі? Яка там ситуація з з.п. і податками? - Як справи в Києві? З.п. і податки?