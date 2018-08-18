Додано: Сер 03 чер, 2020 09:19

Faceless написав: вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое. вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.

так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума), посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше даже за минималку, могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся стеклянные мосты за 278 миллионов и много всего без чего можно прожить. В этом я вижу дисабаланс. Не может такого быть, чтобы человек работая целый месяц не мог месяц полноценно прожить. Это путь в дефолт.В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает, не нужно нам дополнительно 650 тысяч кассиров или программистов.