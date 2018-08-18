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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:13
rjkz написав:
Та не, так можно сказать, что и водители общественного транспорта ничего не создают и почтальоны и дворники и мойщики автомобилей.
там речь шла о том что кто управляет финансами это игроки в казино а лендлорды создают что-то полезное. Если человек играет на форекс с брокером, то к рынку финансов это не имеет никакого отношения, в остальном прогресс идет благодаря инвестициям и кредитованию, в этом плане депозитчик дает в долг деньги тем кто с их помощью зарабатывает себе на жизнь и дает работу отрасли, а лендлорд даёт взаимы квартиры, чтобы тот кто в ней живет мог заработать себе на жизнь. Не вижу между ними разницы, неважно какой предмет сдают в аренду в любом случае это один и тот же бизнес.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 03 чер, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:13
vitaliian написав: airmax78 написав:
Вывод какой? Или просто оха-оха как все плохо?
Вывод1 для продавца продавать смысла нет, недвижимость недооценена. Вывод2 для покупателя, возможно цена ещё просядет на 10-20% в гривне. Валютную прогнозировать не берусь. Вывод3 для лендлорда арендная плата в Киеве ОБЬЕКТИВНО завышена, из-за дисбалансов (безработица в провинции, низкие зарплаты), возможно её постепенное снижение (например до уровня 70% от зарплаты кассира в атб). Успешным людям конура 30ти этажном человейнике не нужна, сдавать придется сантехникам и кассирам, на их условиях. На счёт плохо или хорошо, жуку и в г-не хорошо, каждый решает сам, я свое мнение про Киев написал выше.
Первым нельзя продавать, вторым нельзя покупать... Какой то диссонанс.
Дисбаланс на рынке аренды? Ну считайте как хотите, но пока что вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
И уж тем более не вяжется ваш текущий аргумент "70% от ЗП кассира" (собственно, сейчас около того, если смотреть аренду не у метро) и предыдущий "аренда гостинки будет 2000 грн".
У нас это не первый кризис, не первое падение зарплат. В предыдущих, и более тяжелых, аренда не складывалась в гривне в разы. Сейчас ана уже чуть припала в карантин, соответственно доходам. Вероятно, реальные доходы еще снизятся, большей частью за счёт инфляции, аренда подстроится, как обычно, тем, что будет пропорциональна номинальным доходам. Все будет хорошо, не переживайте
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:19
Faceless написав:
вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума), посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше даже за минималку, могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся стеклянные мосты за 278 миллионов и много всего без чего можно прожить. В этом я вижу дисабаланс. Не может такого быть, чтобы человек работая целый месяц не мог месяц полноценно прожить. Это путь в дефолт.
В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает, не нужно нам дополнительно 650 тысяч кассиров или программистов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 03 чер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29
vitaliian написав:
так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума)
У нас кассир это тоже около реального минимума доходов, ничего там не совпало.
vitaliian написав: Faceless написав:
вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
это в случае с кассиром, посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше за минималку могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся мосты за 200 миллионов и много всего без чего можно прожить.
"Все они работая за минималку могут снять квартиры". Даже будущая минималка, которой еще нет, в Польше - 2600 брутто, или 1800-1900 чистыми на руки. Этой суммы едва впритык хватит на аренду, и ничего не останется, даже за комуналь заплатить.
В Киеве минималка не значит ровным счетом ничего, и при этом перечисленные вами категории зарабатывают примерно на уровне аренды недорогой 1к или даже чуть больше.
Т.е. они одинаково не могут за свою зарплату самостоятельно снимать жилье ни тут ни в Варшаве, относительно стоимости аренды их зарплаты очень близки и там и там.
vitaliian написав:
В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает
Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:34
airmax78 написав:Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год,
за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.
Багаті також плакають...Income above £150,001 - 45% income tax
Ясно зрозуміло, що з таким податковим навантаженням не солодко, але що робити?
Її Величності треба допамагати, так само як і нездоленим індусам/пакам.
Найважливіще що? Яку цей френд отримає пенсію, і скільки йому буде коштувати лікування якоїсь неприємної хвороби.
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 03 чер, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:34
fasser написав:
Вопрос по теме ветки:
Какие мнения по жк БФ? Стоит своих денег? Будет дешеветь?
Дороже 2200 не брать. Если неликвид на низком этаже с непонятным видом- не брать вообще.
Если найдёте что то вменяемое- торгуйтесь сильно. Реально получить цену в 2к за квадрат, проверено. Но даже в таком случае надо понять нужен ли он по 2к.
Пс. Речь о метражах от 90м2 и ценах на вторичке в готовом.
Но рекомендую все таки присмотреться поближе и плотнее, зайдёт ли вам. Очень специфичный комплекс, мне лично он вообще никак.
Пс2. Цена за придомовую и сервис обслуживания не соответствуют вообще.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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