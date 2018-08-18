Додано: Сер 03 чер, 2020 10:01

fasser написав: Какие мнения по жк БФ? Стоит своих денег? Будет дешеветь? Какие мнения по жк БФ? Стоит своих денег? Будет дешеветь?

Добавлю свое мнение к тому что уже написал Жека79.Я когда выбирал в 2019 - смотрел БФ. Мне в ОП озвучили цену 2350 в готовом тогда, наверное можно было торговаться и до 2000 (у них или на вторичке). В ОП менеджеры очень хотели продать - "а давайте мы вам в пятницу перезвоним, а давайте вы с супругой еще посмотрите".Башню не смотрел (в ОП сказали что там все продано), в более низкоэтажных отделка холла как-то меня не впечатлила. Тогда было впечатление какого-то запустения (еще никто не живет, на ресепшене просто охранник).Во дворе как-то уныло - зелень слабенькая, детские площадки дешевые как для бизнес-класса.На территории (именно внутри вдоль фонтанов) есть коммерция (приватбанк, косметология, кафе и т.д.) - то есть там шастать будут все посторонние (на охране скажут "я в банк").Из плюсов - планировки есть хорошие, качество строительства - приемлемое.В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000.За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла.11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.