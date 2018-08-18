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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4171417241734174>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 78
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума), посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше даже за минималку, могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся стеклянные мосты за 278 миллионов и много всего без чего можно прожить. В этом я вижу дисабаланс. Не может такого быть, чтобы человек работая целый месяц не мог месяц полноценно прожить. Это путь в дефолт.

В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает, не нужно нам дополнительно 650 тысяч кассиров или программистов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 чер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:29

  vitaliian написав:так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума)

У нас кассир это тоже около реального минимума доходов, ничего там не совпало.
  vitaliian написав:
  Faceless написав:вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
это в случае с кассиром, посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше за минималку могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся мосты за 200 миллионов и много всего без чего можно прожить.

"Все они работая за минималку могут снять квартиры". Даже будущая минималка, которой еще нет, в Польше - 2600 брутто, или 1800-1900 чистыми на руки. Этой суммы едва впритык хватит на аренду, и ничего не останется, даже за комуналь заплатить.
В Киеве минималка не значит ровным счетом ничего, и при этом перечисленные вами категории зарабатывают примерно на уровне аренды недорогой 1к или даже чуть больше.
Т.е. они одинаково не могут за свою зарплату самостоятельно снимать жилье ни тут ни в Варшаве, относительно стоимости аренды их зарплаты очень близки и там и там.
  vitaliian написав:В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает

Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:34

  airmax78 написав:Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год, за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.

Багаті також плакають...Income above £150,001 - 45% income tax

Ясно зрозуміло, що з таким податковим навантаженням не солодко, але що робити?
Її Величності треба допамагати, так само як і нездоленим індусам/пакам.

Найважливіще що? Яку цей френд отримає пенсію, і скільки йому буде коштувати лікування якоїсь неприємної хвороби.
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 03 чер, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:34

  fasser написав:Вопрос по теме ветки:
Какие мнения по жк БФ? Стоит своих денег? Будет дешеветь?


Дороже 2200 не брать. Если неликвид на низком этаже с непонятным видом- не брать вообще.

Если найдёте что то вменяемое- торгуйтесь сильно. Реально получить цену в 2к за квадрат, проверено. Но даже в таком случае надо понять нужен ли он по 2к.

Пс. Речь о метражах от 90м2 и ценах на вторичке в готовом.

Но рекомендую все таки присмотреться поближе и плотнее, зайдёт ли вам. Очень специфичный комплекс, мне лично он вообще никак.

Пс2. Цена за придомовую и сервис обслуживания не соответствуют вообще.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fasser написав:Какие мнения по жк БФ? Стоит своих денег? Будет дешеветь?

Добавлю свое мнение к тому что уже написал Жека79.

Я когда выбирал в 2019 - смотрел БФ. Мне в ОП озвучили цену 2350 в готовом тогда, наверное можно было торговаться и до 2000 (у них или на вторичке). В ОП менеджеры очень хотели продать - "а давайте мы вам в пятницу перезвоним, а давайте вы с супругой еще посмотрите".
Башню не смотрел (в ОП сказали что там все продано), в более низкоэтажных отделка холла как-то меня не впечатлила. Тогда было впечатление какого-то запустения (еще никто не живет, на ресепшене просто охранник).

Во дворе как-то уныло - зелень слабенькая, детские площадки дешевые как для бизнес-класса.

На территории (именно внутри вдоль фонтанов) есть коммерция (приватбанк, косметология, кафе и т.д.) - то есть там шастать будут все посторонние (на охране скажут "я в банк").

Из плюсов - планировки есть хорошие, качество строительства - приемлемое.

В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000.
За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла.
11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати май показал отсутствие падения доходов населения. Они оказались примерно на уровне апреля. Сборы Есв за май на уровне 96.3% от мая 2019 года, точно такая же цифра была в апреле.
То есть фактически мы имеем падение на 17-18% доходов в апреле и удержание этого уровня в мае.
Я боялся что будет хуже ...
Надеюсь с отменой карантина пойдет небольшой рост доходов в июне.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
я об этом писал? серьёзно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:23

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
я об этом писал? серьёзно?

К чему тогда цифры что вы привели? Мы ж Киев обсуждаем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:23

  change_pm написав:
  The_Rebel написав:Вступлю в дискут Віталіана та Фейслеса, як людина яка за останні 5 років пожила у 2-х столицях (Східна Європа та Лондон) та повернулася в Київ.
Почну зразу з Лондона. Я переїхав як заробітчанин, проте легально, як емігрант. Таким чином можу зрівняти себе з мільйонами поляків/литовців/румун, що також туди переїхали. Так ось, мінімальна зарплата десь 1000-1200 фунтів. Так, на все вистачить, окрім... свого житла. Яке стартує від 300 тис. фунтів десь у глухих чорних районах на типу Севен Сістерс і т.п. без будь-яких шансів пересічному жителю Лондона його колись купити. Спочатку ти гаруєш дуже сильно (по 12 годин ще й в вихідні), бо зп погодинна і тобі здається, що час працює проти тебе. Але потім ти розумієш, що житло ти все одно не купиш, а на прожиття цілком вистачить 800 фунтів (та 6 годин в день роботи).

Є пару питань стосовно з.п. та податків, і нерухомості.

- В Англії ви десь отримували до 12 тис фунтів в рік? Які податки платили і скільки?
- Яка ще друга столиці в Східній Європі? Яка там ситуація з з.п. і податками?
- Як справи в Києві? З.п. і податки?

В Англії з.п. десь до 12тис. на рік (з кожним роком піднімають) не оподатковується взагалі. Тому я порахував і подумав, що +- 200 фунтів погоди не зіграють і краще працювати 6-7 годин в день і отримувати чистий дохід без податків, а в вільний час навчався. До речі низькокваліфікованої роботи там дуже багато, є різні парт-тайми (часткова зайнятість), тому легко можна знайти на стільки годин, скільки хочеш. В Англії прогресивна шкала оподаткування, я її противник якщо чесно, тому що вважаю вона не сприяє заохоченню до розвитку. Мій приклад (і багатьох моїх тамтешніх колег на фабриці) це доводить. Адже ця шкала не враховує, що хтось міг пропрацювати більше годин, щоб отримати більші гроші. Хтось вклав час/кошти/зусилля в навчання/підвищення кваліфікації і т.п., але чомусь має віддати державі в рази більше, а послугами від неї користується однаково з іншими.
Друга столиця - це Прага, говорять приблизно по рівню як Варшава, але як на мене Прага краща. Ну в Празі є багато успішних наших українців)) Основна сфера в якій вони піднялися - це раніше приїхали і стали "клієнтами", к.к. наймають наших людей (часто нелегалів), щоб чехи не мали мороки. Через клієнта часто йде без податків з.п., чехи ще не повністю позбавилися від корупції, а платити менше і без податків це дуже добре для конкурентоспроможності фірми.
В Україні я до кризи 14-го року працював на кваліфікованій роботі, проте не захотів працювати за копійки на той час тут. Зараз прийшлося перекваліфікуватися в "веб-макаку", працюю по білому, вважаю що моя тодішня кваліфікація була набагато вищою, але за цю чомусь платять в рази більше. Ну що ж, такий світ
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
я об этом писал? серьёзно?

К чему тогда цифры что вы присели? Мы ж Киев обсуждаем?

извините вы настолько заангажированы что вам любые цифры либо неправильные либо не про Киев

прямо мировой сговор против вашего мнения

вакансии службы занятости Киев
до 6000 грн знайдено 23750 вакансій
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... ryMax=6000

6000-8000 знайдено 10700 вакансій
8000-100000 знайдено 9033 вакансій
10000-14000 знайдено 6919 вакансій
свыше 140000 знайдено 1957 вакансій
в каком диапазоне наибольшее количество вакансий?

наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?
vitaliian
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