Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Жека79 написав:Дороже 2200 не брать. Если неликвид на низком этаже с непонятным видом- не брать вообще. Если найдёте что то вменяемое- торгуйтесь сильно. Реально получить цену в 2к за квадрат, проверено. Но даже в таком случае надо понять нужен ли он по 2к.
foxluck написав:В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000. За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла. 11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.
Ок, спс. На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.
vitaliian написав: вакансии службы занятости Киев .... наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?
реально, плохой пример. вакансии службы занятости - это поиск рабов. если вы вдруг не знаете, главная цель службы занятости - попозже поставить вас на пособие и найти любой повод, чтобы его снять. был у меня и жены в жизни опыт общения со службой занятости...
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
6000-8000 знайдено 10700 вакансій 8000-100000 знайдено 9033 вакансій 10000-14000 знайдено 6919 вакансій свыше 140000 знайдено 1957 вакансій в каком диапазоне наибольшее количество вакансий?
наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?
Киев - потому что тема по РН Киева. Можете проверить, в заголовке написано. Касательно "правильности" цифр - я приводил аргументы. Почему цифры от госстата нерепрезентативны - я писал. Почему ваши оценки по данным сайтов по поиску работы - тоже. Вы привели какие-то аргументы против? Что-то не видно.
Про госслужбу занятости - вообще не смешно. Ваша компания туда подает свои вакансии? Вы знаете хоть одного человека, кто искал бы там работу? Посмотрите, есть ли там вакансии аналогичные вашей позиции, и если есть, сравните, что предлагается. То, что там куча предложений на минималку с требованиями, что можно и шимпанзе посадить, я вижу. И что? Хватит ли на аренду? Ну на аренду там, где расположены те самые вакансии - вероятно, да.
fasser написав:На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.
Что-то многовато 2500. Хотя зависит от площади, может вы маленькую однушку ищете. Я смотрел площади > 100 квадратов, цену 2350$/м2 мне за кажется 127 квадратов называли. Причем в виде "по прайсу 2400 при полной оплате, но за 2350 отдадим". Это был конец сентября 2019.