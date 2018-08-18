Додано: Сер 03 чер, 2020 10:56

vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав: я об этом писал? серьёзно? я об этом писал? серьёзно?

К чему тогда цифры что вы присели? Мы ж Киев обсуждаем? К чему тогда цифры что вы присели? Мы ж Киев обсуждаем?

извините вы настолько заангажированы что вам любые цифры либо неправильные либо не про Киев



прямо мировой сговор против вашего мнения



вакансии службы занятости Киев

до 6000 грн знайдено 23750 вакансій

https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... ryMax=6000



6000-8000 знайдено 10700 вакансій

8000-100000 знайдено 9033 вакансій

10000-14000 знайдено 6919 вакансій

свыше 140000 знайдено 1957 вакансій

в каком диапазоне наибольшее количество вакансий?



наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант? извините вы настолько заангажированы что вам любые цифры либо неправильные либо не про Киевпрямо мировой сговор против вашего мнениявакансии службы занятости Киев6000-8000 знайдено 10700 вакансій8000-100000 знайдено 9033 вакансій10000-14000 знайдено 6919 вакансійсвыше 140000 знайдено 1957 вакансійв каком диапазоне наибольшее количество вакансий?наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?

Киев - потому что тема по РН Киева. Можете проверить, в заголовке написано.Касательно "правильности" цифр - я приводил аргументы. Почему цифры от госстата нерепрезентативны - я писал. Почему ваши оценки по данным сайтов по поиску работы - тоже.Вы привели какие-то аргументы против? Что-то не видно.Про госслужбу занятости - вообще не смешно. Ваша компания туда подает свои вакансии? Вы знаете хоть одного человека, кто искал бы там работу? Посмотрите, есть ли там вакансии аналогичные вашей позиции, и если есть, сравните, что предлагается.То, что там куча предложений на минималку с требованиями, что можно и шимпанзе посадить, я вижу. И что? Хватит ли на аренду? Ну на аренду там, где расположены те самые вакансии - вероятно, да.