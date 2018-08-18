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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4171417241734174

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 78
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:50

  Жека79 написав:Дороже 2200 не брать. Если неликвид на низком этаже с непонятным видом- не брать вообще.
Если найдёте что то вменяемое- торгуйтесь сильно. Реально получить цену в 2к за квадрат, проверено. Но даже в таком случае надо понять нужен ли он по 2к.

  foxluck написав:В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000.
За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла.
11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.

Ок, спс.
На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52

  vitaliian написав:
вакансии службы занятости Киев
....
наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?


реально, плохой пример. вакансии службы занятости - это поиск рабов. если вы вдруг не знаете, главная цель службы занятости - попозже поставить вас на пособие и найти любой повод, чтобы его снять. был у меня и жены в жизни опыт общения со службой занятости...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:56

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:я об этом писал? серьёзно?

К чему тогда цифры что вы присели? Мы ж Киев обсуждаем?

извините вы настолько заангажированы что вам любые цифры либо неправильные либо не про Киев

прямо мировой сговор против вашего мнения

вакансии службы занятости Киев
до 6000 грн знайдено 23750 вакансій
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... ryMax=6000

6000-8000 знайдено 10700 вакансій
8000-100000 знайдено 9033 вакансій
10000-14000 знайдено 6919 вакансій
свыше 140000 знайдено 1957 вакансій
в каком диапазоне наибольшее количество вакансий?

наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?

Киев - потому что тема по РН Киева. Можете проверить, в заголовке написано.
Касательно "правильности" цифр - я приводил аргументы. Почему цифры от госстата нерепрезентативны - я писал. Почему ваши оценки по данным сайтов по поиску работы - тоже.
Вы привели какие-то аргументы против? Что-то не видно.

Про госслужбу занятости - вообще не смешно. Ваша компания туда подает свои вакансии? Вы знаете хоть одного человека, кто искал бы там работу? Посмотрите, есть ли там вакансии аналогичные вашей позиции, и если есть, сравните, что предлагается.
То, что там куча предложений на минималку с требованиями, что можно и шимпанзе посадить, я вижу. И что? Хватит ли на аренду? Ну на аренду там, где расположены те самые вакансии - вероятно, да.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fasser написав:На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.

Что-то многовато 2500. Хотя зависит от площади, может вы маленькую однушку ищете.
Я смотрел площади > 100 квадратов, цену 2350$/м2 мне за кажется 127 квадратов называли. Причем в виде "по прайсу 2400 при полной оплате, но за 2350 отдадим".
Это был конец сентября 2019.

Вот нашел похожую. Там цена до сих пор 2400 без комиссии и можно торговаться думаю.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:16

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.

над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?

А на месте сырецкого концентрационного лагеря сейчас жилой район. А в бабье яру жарят шашлык на ура. Некоторым абсолютно пох на те события, к сожалению.

Тем более uno стоит в стороне.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:21

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.
сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.

К виду на парк привыкаешь, но когда переезжаешь в квартиру с видом в трусы соседней бабушки, начинаешь ностальгировать. Прошёл через это после съезда из квартиры с видом на днепр
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