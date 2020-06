Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52

vitaliian написав:

вакансии службы занятости Киев

....

наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант? вакансии службы занятости Киев....наверное сговор или ошибка, или работодатели 45993 киевских вакансій не знают какая в Киеве средняя зарплата, а может им просто люди не нужны, размещают вакансии от нефиг делать ...какой ваш вариант?



реально, плохой пример. вакансии службы занятости - это поиск рабов. если вы вдруг не знаете, главная цель службы занятости - попозже поставить вас на пособие и найти любой повод, чтобы его снять. был у меня и жены в жизни опыт общения со службой занятости... реально, плохой пример. вакансии службы занятости - это поиск рабов. если вы вдруг не знаете, главная цель службы занятости - попозже поставить вас на пособие и найти любой повод, чтобы его снять. был у меня и жены в жизни опыт общения со службой занятости...

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California