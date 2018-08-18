|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:41
Жека79 написав:
Это или маленькая площадь или большая хотелка. метражи 95-115м2 даже сейчас есть на олх по 2400-2300, они реальные. Но торг будет точно. Вообще фокс правильно заметил-комплекс какой то полуживой. Уж очень медленно заселяется он.
Ну если точнее то ~2450 за ~80m. Про полуживой есть такое, давно они пилят этот жк, не думал что такое количество на продажу будет и в ОП и на вторичке.
-
fasser
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 13.03.10
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:42
Жека79 написав: fasser написав:
На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.
Это или маленькая площадь или большая хотелка. метражи 95-115м2 даже сейчас есть на олх по 2400-2300, они реальные. Но торг будет точно. Вообще фокс правильно заметил-комплекс какой то полуживой. Уж очень медленно заселяется он.
так там все вікна в вікна.
а коли 200+ так хочется крім труселей і форми зачіски сусідки ще щось побачити.
Я заходив разок. в деталях розглянув, хто кого і як в квартирі навпроти:-).
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 03 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15368
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54
sequence написав: Первый написав:
..
Заробітна плата (усього): 20500 грн
с бюджетниками/коммунальщиками сложнее, нужно смотреть что они получат на руки после вычета налогов.
это коммерческие организации публикуют зп на руки
Згоден. у бюджетників зачасту є ще багато різного виду заохочеть.
знайома працює в мінфіні рядовим співробітником.
подивився декларацію - 350 тис грн. за рік. Проте ридає гірше віталіка про малу зп в 10 тис грн на місяць.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15368
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:55
Первый написав: Жека79 написав: fasser написав:
На данный момент в ОП БФ хотелка 2500 в среднем..А около 2000 хотят в ФК2, который при беглом осмотре хуже во всем.
Это или маленькая площадь или большая хотелка. метражи 95-115м2 даже сейчас есть на олх по 2400-2300, они реальные. Но торг будет точно. Вообще фокс правильно заметил-комплекс какой то полуживой. Уж очень медленно заселяется он.
так там все вікна в вікна.
а коли 200+ так хочется крім труселей і форми зачіски сусідки ще щось побачити.
Я заходив разок. в деталях розглянув, що в квартирі навпроти...
Да есть такое, это одна из основных проблем. В башне с этим чуть получше, но таких умных как мы много, поэтому в башне ничего дешевого нет
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3487
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:00
Насколько я знаю, водилам платят еще и за выработку. Сломался твой тролль, сидишь в депо, получаешь шиш. А запчастей не хватает.
Автослесаря, скорее всего, тоже на сделке. Будут клиенты - будут твои 20 тыщ. Не будет - соси лапу на минималке.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:02
striped написав: Faceless написав:
Все будет хорошо, не переживайте
У Вас какой-то чрезмерный оптимизм. У Вас позиция, которую точно не сократят? Открытые конкретно для Вас вакансии в компаниях-конкурентах, куда можно перейти на следующий день после сокращения?
Мой ежемесячный "анализ" КРЖН - предложений процентов на 10% больше чем в мае, но еще не дотянули даже до уровня апреля. Максимум выставленных квартир в моем фильтре был в феврале. Моя оценка - рынок в коме.
А если ныть, что, кризис закончится, или пожалеют, и сокращения обойдут стороной? После 1998 была полная ж*** и долги, и как-то выкрутились. В 2008 тоже как-то вырулили. Уж какая ж*** и какие риски висели в 2014-2015 даже миллениалам не надо рассказывать. Для меня не все перечисленные кризисы прошли без потерь.
Проведем небольшую ретроспективу.
2008 - у многих ЗП даже в гривне упали, многие потеряли работу. Аренда не сложилась в гривне, по крайней мере существенно.
2014-2015 - ситуация с ЗП схожа, безработица. Аренда просто замерла в гривне, потом после роста доходов тоже пошла расти. Сильная (чрезмерная я бы сказал) девальвация обесценила и ЗП и аренду в долл экв, но уже спустя 3-4 года они фактически восстановились.
Текущий момент. Ожидания в марте были - полнейший писец, и мировой назревший кризис (этот фактор никуда не исчез), и карантин, который бы убил почти всю сферу услуг и торговлю, уже тогда у нас например приняли решение о сокращениях, ожидания самые мрачные. Карантин, конечно, нанёс огромный урон, но таки есть выжившие, строгость карантина оказалась не такой уж строгой, воона безработных есть, но не тотальная. Аренда чуть припала. Некоторые арендодатели, правда, ожидают, что это только на время карантина - я так не думаю, имхо это минимум до конца года.
Если карантин опять не продлят, а я уверен, что будут рисовать любую статистику, только бы опять не уходить на карантин - понемногу экономика начнет отходить. Роста экономики, доходов ожмдать не стоит, но и катастрофического падения тоже. И только если вдогонку к карантинному шарахнет очередной мировой кризис, нам опять прилетит, но как обычно с задержкой, это уже в следующем году увидим, если увидим.
А скулить и развозить сопли по экрану, как Франт - занятие контрпродуктивное. И, боюсь, его мир нытья вообще может расплющить когнитивный диссонанс то, что я бывал неоднократно в так родном его сердцу Конотопе, и не так давно.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27180
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 6477 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:16
rjkz написав: Santehnik написав: zРадио написав:
Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее
Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается
Вот уж где фантастика так фантастика...
Вот я вроде работаю за пределами, а нифига найти не могу. Точнее нахожу ДБК, Атлант... но это совсем треш.
У Севена космический ценник и ацтойнейшая локация, левый берег даже не рассматривается. Видимо поэтому там не всё продано
Есть вполне реальный запрос от вполне живого человека с котлетой как одного известно форумчанина в около 50к баксов, но задача чуть проще, так как нужно 2 комнаты, а не три. Тоесть ТЗ: двуха, 50к, до метро не более 1 км, допустимо строящееся метро.
Само собой только новострой и только то что будет сдано в обозримом будущем.
Варианты покажете?
Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.
через рік два не буде різниці в ціні кВТ для жилого і нежилог
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19503
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:23
БЦ на территории Артема продолжают строить полным ходом. Ничего не понимаю. Для кого?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34756
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 4065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:34
Faceless написав: vitaliian написав:
так совпало в случае с кассиром (в Польше кассир это минимальный уровень, у нас зп 8к всё же выше минимума)
У нас кассир это тоже около реального минимума доходов, ничего там не совпало.
vitaliian написав: Faceless написав:
вы сами показали, что и в вашей Варшаве аренда примерно равна зарплате кассира на руки, в Киеве то же самое.
это в случае с кассиром, посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше за минималку могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся мосты за 200 миллионов и много всего без чего можно прожить.
"Все они работая за минималку могут снять квартиры". Даже будущая минималка, которой еще нет, в Польше - 2600 брутто, или 1800-1900 чистыми на руки. Этой суммы едва впритык хватит на аренду, и ничего не останется, даже за комуналь заплатить.
В Киеве минималка не значит ровным счетом ничего, и при этом перечисленные вами категории зарабатывают примерно на уровне аренды недорогой 1к или даже чуть больше.
Т.е. они одинаково не могут за свою зарплату самостоятельно снимать жилье ни тут ни в Варшаве, относительно стоимости аренды их зарплаты очень близки и там и там.
vitaliian написав:
В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает
Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
Фейслес, ти не жив в Польщі, чому розказуєш свої байки про те як там погано.
Я там жив, і там живе сестра з дітьми. Повір, вона отримує більше чим мінімалку, хоч працює продавцем в магазині. Є знайома, яка доглядає бабку (там і живе), то має 2500 злотих + по 500 злотих додатково на прибираннях квартир.
Мінімалку отримують хіба ті, що приїзжають перший раз, не знають ні мови ні що де і як... і то мало хто.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19503
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:48
flyman написав: Faceless написав:
У нас кассир это тоже около реального минимума доходов, ничего там не совпало.
vitaliian написав:
это в случае с кассиром, посмотрите на учителей, врачей, работников культуры, коммунальных служб, водителей общественного транспорта. Все они работая в Польше за минималку могут снять себе квартиру, в Киеве нет. Дисбаланс в том что эти специальности нужны столице (не надо объяснять почему?) а условий их минимально-человеческого существования экономика Киева обеспечить не может. При этом строятся мосты за 200 миллионов и много всего без чего можно прожить.
"Все они работая за минималку могут снять квартиры". Даже будущая минималка, которой еще нет, в Польше - 2600 брутто, или 1800-1900 чистыми на руки. Этой суммы едва впритык хватит на аренду, и ничего не останется, даже за комуналь заплатить.
В Киеве минималка не значит ровным счетом ничего, и при этом перечисленные вами категории зарабатывают примерно на уровне аренды недорогой 1к или даже чуть больше.
Т.е. они одинаково не могут за свою зарплату самостоятельно снимать жилье ни тут ни в Варшаве, относительно стоимости аренды их зарплаты очень близки и там и там.
vitaliian написав:
В Украине 440 тысяч учителей, 211 тысяч врачей поэтому умозаключение типа пусть идут работать кассирами не канает
Они что, все ждут аренду в Киеве? Серьезно?
Фейслес, ти не жив в Польщі, чому розказуєш свої байки про те як там погано.
Я там жив, і там живе сестра з дітьми. Повір, вона отримує більше чим мінімалку, хоч працює продавцем в магазині. Є знайома, яка доглядає бабку (там і живе), то має 2500 злотих + по 500 злотих додатково на прибираннях квартир.
Мінімалку отримують хіба ті, що приїзжають перший раз, не знають ні мови ні що де і як... і то мало хто.
Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.
Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27180
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 6477 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vint
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18459
|3022323
|
|
|466
|197508
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13547
|
|