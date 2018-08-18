Додано: Сер 03 чер, 2020 12:02

striped написав: Faceless написав: Все будет хорошо, не переживайте Все будет хорошо, не переживайте



У Вас какой-то чрезмерный оптимизм. У Вас позиция, которую точно не сократят? Открытые конкретно для Вас вакансии в компаниях-конкурентах, куда можно перейти на следующий день после сокращения?



Мой ежемесячный "анализ" КРЖН - предложений процентов на 10% больше чем в мае, но еще не дотянули даже до уровня апреля. Максимум выставленных квартир в моем фильтре был в феврале. Моя оценка - рынок в коме. У Вас какой-то чрезмерный оптимизм. У Вас позиция, которую точно не сократят? Открытые конкретно для Вас вакансии в компаниях-конкурентах, куда можно перейти на следующий день после сокращения?Мой ежемесячный "анализ" КРЖН - предложений процентов на 10% больше чем в мае, но еще не дотянули даже до уровня апреля. Максимум выставленных квартир в моем фильтре был в феврале. Моя оценка - рынок в коме.

А если ныть, что, кризис закончится, или пожалеют, и сокращения обойдут стороной? После 1998 была полная ж*** и долги, и как-то выкрутились. В 2008 тоже как-то вырулили. Уж какая ж*** и какие риски висели в 2014-2015 даже миллениалам не надо рассказывать. Для меня не все перечисленные кризисы прошли без потерь.Проведем небольшую ретроспективу.2008 - у многих ЗП даже в гривне упали, многие потеряли работу. Аренда не сложилась в гривне, по крайней мере существенно.2014-2015 - ситуация с ЗП схожа, безработица. Аренда просто замерла в гривне, потом после роста доходов тоже пошла расти. Сильная (чрезмерная я бы сказал) девальвация обесценила и ЗП и аренду в долл экв, но уже спустя 3-4 года они фактически восстановились.Текущий момент. Ожидания в марте были - полнейший писец, и мировой назревший кризис (этот фактор никуда не исчез), и карантин, который бы убил почти всю сферу услуг и торговлю, уже тогда у нас например приняли решение о сокращениях, ожидания самые мрачные. Карантин, конечно, нанёс огромный урон, но таки есть выжившие, строгость карантина оказалась не такой уж строгой, воона безработных есть, но не тотальная. Аренда чуть припала. Некоторые арендодатели, правда, ожидают, что это только на время карантина - я так не думаю, имхо это минимум до конца года.Если карантин опять не продлят, а я уверен, что будут рисовать любую статистику, только бы опять не уходить на карантин - понемногу экономика начнет отходить. Роста экономики, доходов ожмдать не стоит, но и катастрофического падения тоже. И только если вдогонку к карантинному шарахнет очередной мировой кризис, нам опять прилетит, но как обычно с задержкой, это уже в следующем году увидим, если увидим.А скулить и развозить сопли по экрану, как Франт - занятие контрпродуктивное. И, боюсь, его мир нытья вообще может расплющить когнитивный диссонанс то, что я бывал неоднократно в так родном его сердцу Конотопе, и не так давно.