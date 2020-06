Додано: Сер 03 чер, 2020 12:16

rjkz написав: Santehnik написав: zРадио написав: Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается Вот уж где фантастика так фантастика...

Вот я вроде работаю за пределами, а нифига найти не могу. Точнее нахожу ДБК, Атлант... но это совсем треш.

У Севена космический ценник и ацтойнейшая локация, левый берег даже не рассматривается. Видимо поэтому там не всё продано

Есть вполне реальный запрос от вполне живого человека с котлетой как одного известно форумчанина в около 50к баксов, но задача чуть проще, так как нужно 2 комнаты, а не три. Тоесть ТЗ: двуха, 50к, до метро не более 1 км, допустимо строящееся метро.

Само собой только новострой и только то что будет сдано в обозримом будущем.

Варианты покажете?

Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.

через рік два не буде різниці в ціні кВТ для жилого і нежилог

