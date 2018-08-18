Додано: Сер 03 чер, 2020 13:43

Oak написав: airmax78 Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.



Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца? Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?

Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.