Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.

2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе,

сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь.

