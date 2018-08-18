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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4174417541764177>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:53

  lel написав:Аналитика. За 3 месяца. Незначительный рост комфорт класса на 7.7%. http://budport.com.ua/news/17661-kak-me ... -karantina


Боюсь, это не более, чем перераспределение предложения. Ни для роста цены комфорта на 7,7%, ни для снижения цены бизнеса на 21% за 1-й квартал предпосылок не было
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:59

  investorkiev написав:Кстати май показал отсутствие падения доходов населения. Они оказались примерно на уровне апреля. Сборы Есв за май на уровне 96.3% от мая 2019 года, точно такая же цифра была в апреле.
То есть фактически мы имеем падение на 17-18% доходов в апреле и удержание этого уровня в мае.
Я боялся что будет хуже ...
Надеюсь с отменой карантина пойдет небольшой рост доходов в июне.


Падение ЕСВ в мае к апрелю - 7% (20994 млн против 22593 млн). Манипулировать нехорошо (или не уметь обращаться с процентами :lol: ).

Еще одна безрадостная динамика - валютные переводы из-за рубежа (млн долларов):

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:К виду на парк привыкаешь, но когда переезжаешь в квартиру с видом в трусы соседней бабушки, начинаешь ностальгировать

А якщо сусідка не бабця, а моделька, чи молоденька струнка самотня вовчиця, яка завжди виходинь на балкон в нижній білизні ;) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю на то, что сейчас происходит в Штатах, и понимаю какая тонкая грань отделяет порядок от хаоса. Даже в такой развитой стране как США. И вильнолюдей в Штатах, как оказалось, не меньше чем в Украине. И все эти апокалиптические фильмы, когда мародерство на улицах американских городов начинается в первый же день какой-то катастрофы - это совсем не художественный вымысел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:21

  airmax78 написав:.. мародерство на улицах американских городов начинается в первый же день какой-то катастрофы - это совсем не художественный вымысел.

Им не привыкать, поэтому вымысла там минимум, скорее документалистика
Смотрите бунт в Лос-Анжелесе 1992 года
"55 человек были убиты, 2000 ранены, 12 тысяч арестованы"
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:26

airmax78 Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.

Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?
Oak
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:29

  Oak написав:Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?

або ніяк не вплине, або ж трохи обвалить ціни КРЖН.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:39

  Faceless написав:
Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.
Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда

2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе,
сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь.
В Київ не хотіла і не хоче, ні він, ні вона.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:42

  flyman написав:
  Faceless написав:
Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.
Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда

2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе,
сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь.
В Київ не хотіла і не хоче, ні він, ні вона.
Збираються купувати кавалірку.

Тобто нарот виїхав у Польщу і не планує повертатись.
Чудесні перспективи у самостійної неньки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:43

  Oak написав:airmax78 Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.

Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?

Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.
Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
airmax78
 
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