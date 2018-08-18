Додано: Сер 03 чер, 2020 14:04

airmax78 написав: Смотрю на то, что сейчас происходит в Штатах, и понимаю какая тонкая грань отделяет порядок от хаоса. Даже в такой развитой стране как США. И вильнолюдей в Штатах, как оказалось, не меньше чем в Украине. И все эти апокалиптические фильмы, когда мародерство на улицах американских городов начинается в первый же день какой-то катастрофы - это совсем не художественный вымысел. Смотрю на то, что сейчас происходит в Штатах, и понимаю какая тонкая грань отделяет порядок от хаоса. Даже в такой развитой стране как США. И вильнолюдей в Штатах, как оказалось, не меньше чем в Украине. И все эти апокалиптические фильмы, когда мародерство на улицах американских городов начинается в первый же день какой-то катастрофы - это совсем не художественный вымысел.

Так із-за чого все почалося - спіймали злодія, який потім помер (як виявилося) більше від передозування наркотиків, а не від перетиснення шиї. А потім інші злодії розграбували/спалили/знищили багато майна приватних невинних осіб. Я б ще зрозумів, якби відділки поліції/фбр/місцевої влади, як у нас під час майдану.До речі, де ділися мої пости, які я вчора написав у підтримку сторони Віталіана також?Тут закритий клуб чи що, я вже рік тому пробував перейти в дописувачі і таке саме було, тому й покинув цю ідею. Хоча я ще тут періодично як читач з часів дяді Саші та Захара на основних гілках відповідно