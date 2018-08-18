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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52
Oak написав:airmax78
Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.
Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?
хіба на пару ойродолар
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:53
Frant написав: flyman написав: Faceless написав:
Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.
Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда
2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе,
сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь.
В Київ не хотіла і не хоче, ні він, ні вона.
Збираються купувати кавалірку.
Тобто нарот виїхав у Польщу і не планує повертатись.
Чудесні перспективи у самостійної неньки!
каже, що може вже на пенсії вернеться вна неньку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:55
airmax78 написав:
Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.
Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения
(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Цікаво ситуація. Якесь відлуння ідей Адольфича...
Якщо б його плани реалізувались, то наразі всі б ходили рівно по лінеечке, і скрізь був би порядок.
Тільки, якщо вірити деяким форумчанам стосовно вашої національності, навряд чи Ви тут би відписували і взагалі би існували.
Так шо ділємка! Чи свобода і рівність, чи дєспотія і геноцид.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56
airmax78 написав: Oak написав:airmax78
Тут есть вопрос о масштабах беспорядка и хаоса - журналисты любят жареные новости, потому освещают чернуху по полной. То-же касается и короны.
Есть ли мысли, как эта движуха в США повлияет на цены КРЖН, пару доллар/гривна - базовые ценности среднего украинца?
Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.
Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Нут ти і порівняв афроамериканців та латиносів із укроаріями.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:57
flyman написав:
каже, що може вже на пенсії вернеться вна неньку
ОТ ! І значить і житло купуватимуть чи обновлятимуть , і витрачати будуть частину зароблених грошей все одно тут ...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:02
change_pm написав: airmax78 написав:
Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.
Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения
(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Цікаво ситуація. Якесь відлуння ідей Адольфича...
Якщо б його плани реалізувались, то наразі всі б ходили рівно по лінеечке, і скрізь був би порядок.
Тільки, якщо вірити деяким форумчанам стосовно вашої національності, навряд чи Ви тут би відписували і взагалі би існували.
Так шо ділємка! Чи свобода і рівність, чи дєспотія і геноцид.
Адольф и сам был евреем. Но суть не в этом. Не искажайте мысль. Разделение в обществе происходит не по национальному признаку и не по форме черепа, а по уровню культуры и знаний. И спорить с этим глупо. Люди не равны - это очевидно.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:04
airmax78 написав:
Смотрю на то, что сейчас происходит в Штатах, и понимаю какая тонкая грань отделяет порядок от хаоса. Даже в такой развитой стране как США. И вильнолюдей в Штатах, как оказалось, не меньше чем в Украине. И все эти апокалиптические фильмы, когда мародерство на улицах американских городов начинается в первый же день какой-то катастрофы - это совсем не художественный вымысел.
Так із-за чого все почалося - спіймали злодія, який потім помер (як виявилося) більше від передозування наркотиків, а не від перетиснення шиї. А потім інші злодії розграбували/спалили/знищили багато майна приватних невинних осіб. Я б ще зрозумів, якби відділки поліції/фбр/місцевої влади, як у нас під час майдану.
До речі, де ділися мої пости, які я вчора написав у підтримку сторони Віталіана також?
Тут закритий клуб чи що, я вже рік тому пробував перейти в дописувачі і таке саме було, тому й покинув цю ідею. Хоча я ще тут періодично як читач з часів дяді Саші та Захара на основних гілках відповідно
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05
change_pm написав: airmax78 написав:
Да в Штатах-то порядок наведут - в этом я ни сек не сомневаюсь. Но иллюстрация к тому, что удерживает этот мир от скатывания в джунгли - хорошая.
Если человек не получил воспитания и образования - он остается сообразительным и опасным животным. И таких очень много. А идеи о всеобщем равенстве делают таких людей полноправными членами общества, а не жителями зоопарка или какой-то резервации. В условиях ослабления государственных институтов или их деградации и перерождения
(как у нас) вы с этими животными остаетесь один на один. При чем не обязательно в темной подворотне. Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Цікаво ситуація. Якесь відлуння ідей Адольфича...
Якщо б його плани реалізувались, то наразі всі б ходили рівно по лінеечке, і скрізь був би порядок.
Тільки, якщо вірити деяким форумчанам стосовно вашої національності, навряд чи Ви тут би відписували і взагалі би існували.
Так шо ділємка! Чи свобода і рівність, чи дєспотія і геноцид.
А це тому , що не можна годувати людину просто так . Не працюєш - не їси . А не сидиш на допомогах за рахунок інших . Не вчишся , не працюєш - дармоїд - на примусові роботи за їжу і дах ...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:13
airmax78
,
Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Мне понравилось последнее предложение.
Вы нашли жилье без вильнолюдей, которые захватывают чердак и ставят замки на парковке, но у вас соседи,которые (ну пусть не все) захватили блага в промышленных масштабах. На потоках и взятках. Те же вильнолюди в более махровых проявлениях.
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