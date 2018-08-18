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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:28
Hotab написав:airmax78
,
Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Мне понравилось последнее предложение.
Вы нашли жилье без вильнолюдей, которые захватывают чердак и ставят замки на парковке, но у вас соседи,которые (ну пусть не все) захватили блага в промышленных масштабах. На потоках и взятках. Те же вильнолюди в более махровых проявлениях.
Да вы правы. И по фрейду тот кто больше всего за них трубит сам им и является! Вильнолюд-аирмакс
Так что заканчивайте за себя расказывать. Небойсь в одессе в молодости и на балконах хламину хранили, и стеклили и тд
А тут в киев приехал и стал интеллигентом.
Одесса это мекка вильнолюдей там вдоль береговой линии родственнички аирмаксов такой дичи настраивают, что стыдно за страну.
Востаннє редагувалось xio13
в Сер 03 чер, 2020 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:29
Hotab написав:airmax78
,
Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.
Мне понравилось последнее предложение.
Вы нашли жилье без вильнолюдей, которые захватывают чердак и ставят замки на парковке, но у вас соседи,которые (ну пусть не все) захватили блага в промышленных масштабах. На потоках и взятках. Те же вильнолюди в более махровых проявлениях.
Так и есть. Поэтому так важно сильное государство в обществе где много вильнолюдей. Только, конечно, встает вопрос: как не допустить вильнолюдей к управлению таким государством. Особенно в судебную и законодательную ветви.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:33
The_Rebel
Пиши у мене в гілці Інвестуємо в нерухомість закордоном
А то тут більша цензура, хоча і в мене також труть час від часу.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:40
Тебе 15?
Может к флаю в цоколь вселяться, на пару будете девкам под юбки смотреть
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:40
xio13 написав:
Да вы правы. И по фрейду тот кто больше всего за них трубит сам им и является! Вильнолюд-аирмакс
Так что заканчивайте за себя расказывать. Небойсь в одессе в молодости и на балконах хламину хранили, и стеклили и тд
А тут в киев приехал и стал интеллигентом.
Одесса это мекка вильнолюдей там вдоль береговой линии родственнички аирмаксов такой дичи настраивают, что стыдно за страну.
Нормальный человек от вильнолюдыны отличается тем, что сам стремится к развитию, обучению. И да, наша частная застройка - это застывшая в кирпиче, бетное, говне и палках картина нашего общества.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:40
xio13 написав:
Так что заканчивайте за себя расказывать. Небойсь в одессе в молодости и на балконах хламину хранили, и стеклили и тд.
само-собой
нашел тут аудиторию с длинными ушами и чешет который год...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:43
hume написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.
над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?
А на месте сырецкого концентрационного лагеря сейчас жилой район. А в бабье яру жарят шашлык на ура. Некоторым абсолютно пох на те события, к сожалению.
Тем более uno стоит в стороне.
"сторона" там весьма условная.
и некоторым понаехам, возможно, и пох.
но ведь условным Максам пох. быть не может? правда?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:54
Santehnik написав:
даже на Интергалбуд запретил смотреть
Что с ними не так? в чём подвох?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:54
Yuri_T написав:
[
"сторона" там весьма условная.
и некоторым понаехам, возможно, и пох.
но ведь условным Максам пох. быть не может? правда?
Эир будет покупать в другую сторону от плохой энергетики.
Смотрю в условном Герцене народ на энергетику не жалуется
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hume
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:01
xio13 написав:
Одесса это мекка вильнолюдей
Ні чіпайте одеситів, вони нормальні)))
Вільнолюди масово живуть в ОРДЛО.
The_Rebel написав:
Хоча я ще тут періодично як читач з часів дяді Саші та Захара
Ще був такий Кузер. Суперзірка!!!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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