Додано: Сер 03 чер, 2020 14:28

Hotab написав: airmax78 ,

Это может быть сосед, захвативший чердак или МОП или поставивший парковочный замок на "своем" месте во дворе. Или олигарх, отжимающий все, до чего дотягиваются руки.





Мне понравилось последнее предложение.

Вы нашли жилье без вильнолюдей, которые захватывают чердак и ставят замки на парковке, но у вас соседи,которые (ну пусть не все) захватили блага в промышленных масштабах. На потоках и взятках. Те же вильнолюди в более махровых проявлениях. Мне понравилось последнее предложение.Вы нашли жилье без вильнолюдей, которые захватывают чердак и ставят замки на парковке, но у вас соседи,которые (ну пусть не все) захватили блага в промышленных масштабах. На потоках и взятках. Те же вильнолюди в более махровых проявлениях.

Да вы правы. И по фрейду тот кто больше всего за них трубит сам им и является! Вильнолюд-аирмаксТак что заканчивайте за себя расказывать. Небойсь в одессе в молодости и на балконах хламину хранили, и стеклили и тдА тут в киев приехал и стал интеллигентом.Одесса это мекка вильнолюдей там вдоль береговой линии родственнички аирмаксов такой дичи настраивают, что стыдно за страну.