Додано: Сер 03 чер, 2020 15:11

Puente написав: flyman написав: каже, що може вже на пенсії вернеться вна неньку каже, що може вже на пенсії вернеться вна неньку



ОТ ! І значить і житло купуватимуть чи обновлятимуть , і витрачати будуть частину зароблених грошей все одно тут ... ОТ ! І значить і житло купуватимуть чи обновлятимуть , і витрачати будуть частину зароблених грошей все одно тут ...

десь так в 2050 роцi десь так в 2050 роцi

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/