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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4177417841794180>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04

Frant , я не верю, что захары уходят бесследно. По-любому под другим ником пишет. :)

Так а что, как его не высмеивали, он оказался прав? Цены таки с тех пор (а это был 12-13-14год) хорошо пошли вниз?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000.
За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла.
11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.

Ужасный город в ужасной стране: даже людей с деньгами( в теории-неглупых) хотят на...греть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:11

  Puente написав:
  flyman написав:каже, що може вже на пенсії вернеться вна неньку


ОТ ! І значить і житло купуватимуть чи обновлятимуть , і витрачати будуть частину зароблених грошей все одно тут ...

десь так в 2050 роцi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:11

  Первый написав:
  sequence написав:
  Первый написав:..
Заробітна плата (усього): 20500 грн

с бюджетниками/коммунальщиками сложнее, нужно смотреть что они получат на руки после вычета налогов.
это коммерческие организации публикуют зп на руки

Згоден. у бюджетників зачасту є ще багато різного виду заохочеть.
знайома працює в мінфіні рядовим співробітником.
подивився декларацію - 350 тис грн. за рік. Проте ридає гірше віталіка про малу зп в 10 тис грн на місяць.

Те, кто живёт стереотипами про бедных учителей, мог бы посмотреть декларации бюджетников низшего ранга и понял бы, что уже давно нет переноса в зарплатах коммерческая бюджетная сфера, как в 90-ых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:12

  Vlad442 написав:Те, кто живёт стереотипами про бедных учителей

вчитель англ. мови 142 вакансії - середня ЗП 12 000 грн
https://www.work.ua/salary-%D1%83%D1%87 ... %B3%D0%BE/
вчитель початкових класів - 104 вакансії середня ЗП 11 000 грн
https://www.work.ua/salary-%D1%83%D1%87 ... %BE%D0%B2/

вчитель математики 54 вакансії - середня ЗП 12500 грн
https://www.work.ua/salary-%D1%83%D1%87 ... %BA%D0%B8/

  Hotab написав:Frant , я не верю, что захары уходят бесследно. По-любому под другим ником пишет. :)

Так а что, как его не высмеивали, он оказался прав? Цены таки с тех пор (а это был 12-13-14год) хорошо пошли вниз?

Ні, немає тут Захара_
У нього був свій особливий стиль. З радянського пролетаріату. Напівграмотний, проте емоційний.
Захар_ вельми хотів здешевлення, тому часто маніпулював даними))))
Проте персонаж був оригінальний))))) шкода, що пропав.

Ціни ширпотребівської вторинки (2к. "хрущовка" біля метро, не іпеня)- див. графік:
Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:16

  Frant написав:
  Hotab написав:Frant , я не верю, что захары уходят бесследно. По-любому под другим ником пишет. :)

Так а что, как его не высмеивали, он оказался прав? Цены таки с тех пор (а это был 12-13-14год) хорошо пошли вниз?

Ні, немає тут Захара_
У нього був свій особливий стиль. З радянського пролетаріату. Напівграмотний, проте емоційний.
Захар_ вельми хотів здешевлення, тому часто маніпулював даними))))
Проте персонаж був оригінальний))))) шкода, що пропав.

Ціни ширпотребівської вторинки (2к. "хрущовка" біля метро, не іпеня)- див. графік:
Зображення

по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:29

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:даже на Интергалбуд запретил смотреть

Что с ними не так? в чём подвох?

У них сейчас большие задержки и у половины объектов несоответствие целевого назначения по земле. Если не смогут порешать то пойдут на дно. Сильно большие риски с ними.


Тем временем Виталик готовится к выборам
https://news.finance.ua/ru/news/-/47205 ... eh-rajonah
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:33

  flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка,

Звідки інформація?
Від Куосаки чи Наймана? :mrgreen:

Правило 100 оренд - теж звідти ж? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:36

  flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне

Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі.
Навіть в Душанбе таких цін немає.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:44

  Santehnik написав:
  flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне

Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі.
Навіть в Душанбе таких цін немає.

Флаймен начитався в своєму цоколі куосаків, найманів і чубайсів.
А треба йому уважно вивчати твори Адама Сміта, Девіда Рікардо і Карла Маркса.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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