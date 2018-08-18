Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
foxluck написав:В общем за 1800-1900 оно наверное того стоит, может и за 2000. За 2350 покупать там, когда в тетрисе2 мне за 2600 продали не было смысла. 11% разницы в цене и просто небо и земля в качестве.
Ужасный город в ужасной стране: даже людей с деньгами( в теории-неглупых) хотят на...греть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Первый написав:.. Заробітна плата (усього): 20500 грн
с бюджетниками/коммунальщиками сложнее, нужно смотреть что они получат на руки после вычета налогов. это коммерческие организации публикуют зп на руки
Згоден. у бюджетників зачасту є ще багато різного виду заохочеть. знайома працює в мінфіні рядовим співробітником. подивився декларацію - 350 тис грн. за рік. Проте ридає гірше віталіка про малу зп в 10 тис грн на місяць.
Те, кто живёт стереотипами про бедных учителей, мог бы посмотреть декларации бюджетников низшего ранга и понял бы, что уже давно нет переноса в зарплатах коммерческая бюджетная сфера, как в 90-ых.
Hotab написав:Frant , я не верю, что захары уходят бесследно. По-любому под другим ником пишет.
Так а что, как его не высмеивали, он оказался прав? Цены таки с тех пор (а это был 12-13-14год) хорошо пошли вниз?
Ні, немає тут Захара_ У нього був свій особливий стиль. З радянського пролетаріату. Напівграмотний, проте емоційний. Захар_ вельми хотів здешевлення, тому часто маніпулював даними)))) Проте персонаж був оригінальний))))) шкода, що пропав.
Ціни ширпотребівської вторинки (2к. "хрущовка" біля метро, не іпеня)- див. графік:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Hotab написав:Frant , я не верю, что захары уходят бесследно. По-любому под другим ником пишет.
Так а что, как его не высмеивали, он оказался прав? Цены таки с тех пор (а это был 12-13-14год) хорошо пошли вниз?
Ні, немає тут Захара_ У нього був свій особливий стиль. З радянського пролетаріату. Напівграмотний, проте емоційний. Захар_ вельми хотів здешевлення, тому часто маніпулював даними)))) Проте персонаж був оригінальний))))) шкода, що пропав.
Ціни ширпотребівської вторинки (2к. "хрущовка" біля метро, не іпеня)- див. графік:
по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/