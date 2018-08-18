Він досі пише, під іншим ніком
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Похоже, что у Виталика разбежались все имиджмейкеры и писатели предвыборных программ. Стащили программу Черновецкого?
Они с 2006 г этим занимаются
Скорее метро на Трою проведут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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