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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4177417841794180

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ще був такий Кузер. Суперзірка!!!)))

Він досі пише, під іншим ніком
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Тем временем Виталик готовится к выборам
https://news.finance.ua/ru/news/-/47205 ... eh-rajonah

Похоже, что у Виталика разбежались все имиджмейкеры и писатели предвыборных программ. Стащили программу Черновецкого?
Они с 2006 г этим занимаются
http://domik.ua/novosti/nazvan-adres-sn ... 53790.html

Скорее метро на Трою проведут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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