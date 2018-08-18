А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих и приходят из дома через улицу. А многочисленный молодняк, который привлекается ими к работам в усадьбе вообще не стоит ничего, потому что работает в рамках воспитательных мер.



Например, гараж был побелен одной из многочисленных воспитуемых за световой день в три слоя всего лишь за то, что накануне ночью она выпила одну ром-колу на дискотеке в местном клубе. Но есть и минусы: лишние 15 кг за два месяца, военно-морской порядок в доме, а еще - когда повар и уборщица начинают выяснять отношения, кто кому загубил молодость 40 лет назад.