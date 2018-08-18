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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4178417941804181>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ще був такий Кузер. Суперзірка!!!)))

Він досі пише, під іншим ніком
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Тем временем Виталик готовится к выборам
https://news.finance.ua/ru/news/-/47205 ... eh-rajonah

Похоже, что у Виталика разбежались все имиджмейкеры и писатели предвыборных программ. Стащили программу Черновецкого?
Они с 2006 г этим занимаются
http://domik.ua/novosti/nazvan-adres-sn ... 53790.html

Скорее метро на Трою проведут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:05

  hume написав:
  Долярчик написав:
  hume написав:К виду на парк привыкаешь, но когда переезжаешь в квартиру с видом в трусы соседней бабушки, начинаешь ностальгировать

А якщо сусідка не бабця, а моделька, чи молоденька струнка самотня вовчиця, яка завжди виходинь на балкон в нижній білизні ;) :mrgreen:

Тебе 15?
Может к флаю в цоколь вселяться, на пару будете девкам под юбки смотреть

А чого - сидиш так зранку на лоджії, попиваєш кавуську і, наче, глянцевий журнал листаєш
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:12

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:А якщо сусідка не бабця, а моделька, чи молоденька струнка самотня вовчиця, яка завжди виходинь на балкон в нижній білизні ;) :mrgreen:

Тебе 15?
Может к флаю в цоколь вселяться, на пару будете девкам под юбки смотреть

А чого - сидиш так зранку на лоджії, попиваєш кавуську і, наче, глянцевий журнал листаєш
:mrgreen:

і теребиш пісюшку (в смислі ПК, а не те що ти подумав, хіхі)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:12

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Тем временем Виталик готовится к выборам
https://news.finance.ua/ru/news/-/47205 ... eh-rajonah

Похоже, что у Виталика разбежались все имиджмейкеры и писатели предвыборных программ. Стащили программу Черновецкого?
Они с 2006 г этим занимаются
http://domik.ua/novosti/nazvan-adres-sn ... 53790.html

Скорее метро на Трою проведут

Он обещал на 112-м канале и метро на Виноградарь, и метро на Трою, и на Бровары, и новую Окружную с мостами вокруг Киева.
...и тут Остапа понесло(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Он обещал на 112-м канале

он перед эфиром пыхнул или обещали дать пыхнуть сразу после пламенной речи?
совсем недавно рассказывал сколько денег недополучил бюджет из-за отмены налога на землю за апрель 2020. и вдруг....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:28

Капитуляция? По 5к с писяголовым?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:37

  Vlad442 написав:.. мог бы посмотреть декларации бюджетников низшего ранга и понял бы, что уже давно нет переноса в зарплатах коммерческая бюджетная сфера, как в 90-ых.

судя по декларациям Витренко и Коболева так вообще перекосило в госсектор. Товарищи умудрились получить, больше, чем Миллер у русских на сопоставимой должности
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38

Комрады, кого вам напоминает этот персонаж?
А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих и приходят из дома через улицу. А многочисленный молодняк, который привлекается ими к работам в усадьбе вообще не стоит ничего, потому что работает в рамках воспитательных мер.

Например, гараж был побелен одной из многочисленных воспитуемых за световой день в три слоя всего лишь за то, что накануне ночью она выпила одну ром-колу на дискотеке в местном клубе. Но есть и минусы: лишние 15 кг за два месяца, военно-морской порядок в доме, а еще - когда повар и уборщица начинают выяснять отношения, кто кому загубил молодость 40 лет назад.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:46

Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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