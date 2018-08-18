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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4178417941804181

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:48

  Serg-ik написав:
А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих


1000 грн/міс для укро-сіл, в яких взагалі немає роботи - хоч якийсь прибуток.
Цікаво, ці люди входять в статистику зарплат?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:53

  Serg-ik написав:Комрады, кого вам напоминает этот персонаж?
А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих и приходят из дома через улицу. А многочисленный молодняк, который привлекается ими к работам в усадьбе вообще не стоит ничего.


оказывается вот где рай... за 8к вместо аренды киевского хруща можно купить огромный комплекс услуг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:58

  asti написав:Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...

Треба почекати.
Як в тому анекдоті - треба почекати, нехай підійдуть ближче, а вже тоді ми спустимось і все стадо перетр@#м :mrgreen: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04

  asti написав:Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...


Надо было там два года назад брать.
Хотя зачем оно? Старый район, мопов нету, контингент опять же. Лучше на пох, на 21 этаж с десятком однух на этаже и молодыми и динамичными соседями на смердючих б*** :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:32

  Долярчик написав:
  asti написав:Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...

Треба почекати.
Як в тому анекдоті - треба почекати, нехай підійдуть ближче, а вже тоді ми спустимось і все стадо перетр@#м :mrgreen: :idea:

ты какой-то озабоченный приймачок.
таки тещу драл, извращенец.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4178417941804181
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