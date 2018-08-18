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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:48
Serg-ik написав:
А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих
1000 грн/міс для укро-сіл, в яких взагалі немає роботи - хоч якийсь прибуток.
Цікаво, ці люди входять в статистику зарплат?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:53
Serg-ik написав:
Комрады, кого вам напоминает этот персонаж?
А между тем мой знакомый, осевший в своей усадьбе под Черкассами, рассказывает, что повар, теперь орудующий у него на кухне и уборщица, которыми он не может нарадоваться, обходятся ему в 100 грн в день за двоих и приходят из дома через улицу. А многочисленный молодняк, который привлекается ими к работам в усадьбе вообще не стоит ничего.
оказывается вот где рай... за 8к вместо аренды киевского хруща можно купить огромный комплекс услуг.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:58
asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Треба почекати.
Як в тому анекдоті - треба почекати, нехай підійдуть ближче, а вже тоді ми спустимось і все стадо перетр@#м
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04
asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Надо было там два года назад брать.
Хотя зачем оно? Старый район, мопов нету, контингент опять же. Лучше на пох, на 21 этаж с десятком однух на этаже и молодыми и динамичными соседями на смердючих б***
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:32
Долярчик написав: asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Треба почекати.
Як в тому анекдоті - треба почекати, нехай підійдуть ближче, а вже тоді ми спустимось і все стадо перетр@#м
ты какой-то озабоченный приймачок.
таки тещу драл, извращенец.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:49
asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:55
Жека79 написав: asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
Вроде с первого дня крызы говорили вполне аргументированно, что РН очень инертен. И реального снижения надо ждать к осени-зиме. А пока скирдуем и обналичиваем. Банкам не верим.
Где-то есть на ветке реестр рыл,лендлордов, продаванов ОП, чтобы без напряга отсеивать их чес?
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Hotab
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:58
Hotab написав: Жека79 написав: asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
Вроде с первого дня крызы говорили вполне аргументированно, что РН очень инертен. И реального снижения надо ждать к осени-зиме. А пока скирдуем и обналичиваем. Банкам не верим.
Ну пускай так. Сколько до осени-зимы осталось 3-6 месяцев ? поглядим.
Кстати, реальное снижение-это как и насколько в цифрах? хотелось бы понять ваш прогноз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:59
Жека79 написав: asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
в сусідній темі оренди - печаль та смуток,
тільки тут продавани мають повні штани оптимізму.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:07
Жека79 написав: Hotab написав: Жека79 написав:
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
Вроде с первого дня крызы говорили вполне аргументированно, что РН очень инертен. И реального снижения надо ждать к осени-зиме. А пока скирдуем и обналичиваем. Банкам не верим.
Ну пускай так. Сколько до осени-зимы осталось 3-6 месяцев ? поглядим.
Кстати, реальное снижение-это как и насколько в цифрах? хотелось бы понять ваш прогноз.
Смысл его делать в цифрах. Факторов множество.
Если мы (економика страны) весь год будет идти в минус, то падение цен продолжится ещё и следующий год.
Если к концу года появится сдержанный оптимизм роста, а одновременно политические события будут благоприятны, то возможно дно будет в 1 квартале 21 года.
Если же ещё и Трампа переизберут - конец стране. Они с куйлом кончат Украину.
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Hotab
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