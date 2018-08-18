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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:15
Появились данные по доходам бюджета Киева на 28.05
В мае по 28 число собрано 4.401 млрд
В апреле было 3.59 млрд
В марте было 4.637
В феврале было 4.248
Тоесть в мае собрано больше чем в феврале даже. По сути местный бюджет Киева пострадал от карантина только в апреле.
Напомню что местный бюджет почти на половину формируется из НДФЛ...
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Santehnik
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:20
Santehnik
,
Напомню что местный бюджет почти на половину формируется из НДФЛ...
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
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Hotab
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:26
Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.
Ну и это вот как раз к вопросу об официальной статистике по зарплате и аналитике на её основе, которые тут последние пару дней пытались активно проводить.
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Santehnik
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:28
Santehnik написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.
Ну и это вот как раз к вопросу об официальной статистике по зарплате и аналитике на её основе, которые тут последние пару дней пытались активно проводить.
Я о другой стороне вопроса. Возражения, мол " доходы пипла не упали, смотрите как НДФЛ собрали хорошо", выглядят глуповато.
Я так понимаю проще и дешевле работника отправить домой гулять на минималку (отобрав у него всю серую шапку) , чем сократить полностью.
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Hotab
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:31
Hotab написав: Santehnik написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.
Ну и это вот как раз к вопросу об официальной статистике по зарплате и аналитике на её основе, которые тут последние пару дней пытались активно проводить.
Я о другой стороне вопроса. Возражения, мол " доходы пипла не упали, смотрите как НДФЛ собрали хорошо", выглядят глуповато.
тепер вся надія на "отложэный спросъ" на осінь, так як літо на КРЖН мертвий сезон
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:32
Жека79 написав:
Ну пускай так. Сколько до осени-зимы осталось 3-6 месяцев ? поглядим.
Кстати, реальное снижение-это как и насколько в цифрах? хотелось бы понять ваш прогноз.
При падении ВВП в 2008-2009 гг на 15%, снижение цены КРЖН составило 40% от докризисного пика (2950->1750).
И при падении ВВП в 2014-2015 гг на 15%, снижение цены КРЖН составило 40% (1750->1050).
Сейчас падение ВВП ожидается на уровне половины от прошлых (консенсус прогноз 7,4%). Значит можно предположить, что снижение цены КРЖН будет порядка 20% от предкризисного пика (1250->1000).
Но тут есть как минимум 3 фактора, которые следует принимать во внимание:
1) В 2014-2015 гг одновременно было и снижение ВВП, и потеря территорий. Т.е. и падение ВВП на 15% на контроллируемых территориях является завышенным - в реале 6-7% (остальное - завышенная база сравнения), и имела место поддержка цены КРЖН со стороны внутренних переселенцев.
Поэтому мы однозначно не знаем, на сколько бы снизилась тогда цена КРЖН без переселенцев и при "всего лишь" 6-7%-ном падении экономики. Если это экстраполировать на сегодня, то есть риск гораздо более существенного, чем 20%, проседания цены.
2) Ценового дна КРЖН достигает никак ни через 3-6 месяцев после начала кризиса, а через 30-36 месяцев.
3) Текущие прогнозы снижения ВВП в 2020-м (и, потенциально, 2021-м) могут быть заниженными, поскольку по мере развития ситуации происходит ухудшение ре-прогнозов...
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 03 чер, 2020 18:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:33
Hotab написав:
Я о другой стороне вопроса. Возражения, мол " доходы пипла не упали, смотрите как НДФЛ собрали хорошо", выглядят глуповато.
Эта сторона вопроса впринципе тоже логична - тот пипл у которого упали доходы, он скорее всего игрок рынка аренды и даже не пытается накопить на своё жилье (да и не может, аренда все съедает).
А вот игроки на рынке КРЖН скорее всего либо по удаленке работали, либо на своей машине разъезжали, а размеры пробок говорили сами за себя всё.
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Santehnik
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:37
zРадио написав:
Но тут есть как минимум 3 фактора, которые следует принимать во внимание:
1) В 2014-2015 гг одновременно было и снижение ВВП, и потеря территорий. Т.е. и падение ВВП на 15% на контроллируемых территориях является завышенным - в реале 6-7% (остальное - завышенная база сравнения), и имела место поддержка цены КРЖН со стороны внутренних переселенцев.
Не учтен тот фактор что в 2014-... была анархия в отрасли, из-за чего новые комплексы росли как грибы и сильно давили на цену.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:40
Santehnik написав: zРадио написав:
Но тут есть как минимум 3 фактора, которые следует принимать во внимание:
1) В 2014-2015 гг одновременно было и снижение ВВП, и потеря территорий. Т.е. и падение ВВП на 15% на контроллируемых территориях является завышенным - в реале 6-7% (остальное - завышенная база сравнения), и имела место поддержка цены КРЖН со стороны внутренних переселенцев.
Не учтен тот фактор что в 2014-... была анархия в отрасли, из-за чего новые комплексы росли как грибы и сильно давили на цену.
Подтвердите, плиз, статистикой введения м2 в эксплуатацию (с учетом лага на строительство в 2014-м активно продавали то, что вводилось в 2016-м).
Я в те годы за рынком недвижимости не следил, и для меня ваши словах о растущих грибах без подкрепления их цифрами - пустой звук
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:43
Santehnik написав: Hotab написав:
Я о другой стороне вопроса. Возражения, мол " доходы пипла не упали, смотрите как НДФЛ собрали хорошо", выглядят глуповато.
Эта сторона вопроса впринципе тоже логична - тот пипл у которого упали доходы, он скорее всего игрок рынка аренды и даже не пытается накопить на своё жилье (да и не может, аренда все съедает).
А вот игроки на рынке КРЖН скорее всего либо по удаленке работали, либо на своей машине разъезжали, а размеры пробок говорили сами за себя всё.
не факт, напр. єстем гравець, але не віддалено і без дуповозки...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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