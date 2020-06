Додано: Сер 03 чер, 2020 18:31

Hotab написав: Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??

Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.

Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.

Ну и это вот как раз к вопросу об официальной статистике по зарплате и аналитике на её основе, которые тут последние пару дней пытались активно проводить.

Я о другой стороне вопроса. Возражения, мол " доходы пипла не упали, смотрите как НДФЛ собрали хорошо", выглядят глуповато.

тепер вся надія на "отложэный спросъ" на осінь, так як літо на КРЖН мертвий сезон

