Додано: Сер 03 чер, 2020 18:32

Жека79 написав:

Ну пускай так. Сколько до осени-зимы осталось 3-6 месяцев ? поглядим.



Кстати, реальное снижение-это как и насколько в цифрах? хотелось бы понять ваш прогноз. Ну пускай так. Сколько до осени-зимы осталось 3-6 месяцев ? поглядим.Кстати, реальное снижение-это как и насколько в цифрах? хотелось бы понять ваш прогноз.

При падении ВВП в 2008-2009 гг на 15%, снижение цены КРЖН составило 40% от докризисного пика (2950->1750).И при падении ВВП в 2014-2015 гг на 15%, снижение цены КРЖН составило 40% (1750->1050).Сейчас падение ВВП ожидается на уровне половины от прошлых (консенсус прогноз 7,4%). Значит можно предположить, что снижение цены КРЖН будет порядка 20% от предкризисного пика (1250->1000).Но тут есть как минимум 3 фактора, которые следует принимать во внимание:1) В 2014-2015 гг одновременно было и снижение ВВП, и потеря территорий. Т.е. и падение ВВП на 15% на контроллируемых территориях является завышенным - в реале 6-7% (остальное - завышенная база сравнения), и имела место поддержка цены КРЖН со стороны внутренних переселенцев.Поэтому мы однозначно не знаем, на сколько бы снизилась тогда цена КРЖН без переселенцев и при "всего лишь" 6-7%-ном падении экономики. Если это экстраполировать на сегодня, то есть риск гораздо более существенного, чем 20%, проседания цены.2) Ценового дна КРЖН достигает никак ни через 3-6 месяцев после начала кризиса, а через 30-36 месяцев.3) Текущие прогнозы снижения ВВП в 2020-м (и, потенциально, 2021-м) могут быть заниженными, поскольку по мере развития ситуации происходит ухудшение ре-прогнозов...