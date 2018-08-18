Santehnik написав:

Цена рухнула на дно не в 2014, а где-то в 2015 вместе с курсом. В 2014 году курс держался на уровне 14 (официальнй и вовсе 12) и новострои даже на окраинах пытались продавать по цене около 1000$+. Что было на вторичке - хз, меня этот сегмент не интересует и я его не изучаю.По статистике, ввод по Киевской области:2010 1184,32011 10502012 1167,22013 1514,72014 17272015 1863,82016 2059,82017 18252018 15412019 1861Ввод по Киеву:2010 10122011 15012012 15032013 15092014 14422015 13662016 13342017 17342018 12562019 1112В Киеве мы видим большой рывок в 2017 году относительно 2014-2016 годов и падение на дно ниже уровней времен стабильности яныка сейчас, по итогам 2020 года вангую еще более грустную картину.Рывок 2017 года это как раз таки котлованы 2014-2015 годов.Кроме того, есть второй фактор - огромный рывок в области по вводу жилья начиная с 2013 года, который тоже давил на киевские цены. Тогда люди еще не знали о том что в области нет канализации и нормальной воды, что в обалсти нет школ и что в области нет дорог.Я прекрасно помню 2014-2015 год и эти рекламные плакаты по всему городу в духе "всему свету расскажу, в Акварели я живу" которые потом поменялись на "доллар упал, а цены остались, поспеши сохранить свою гривну!". Тогда реально была какая-то романтика на тему загородной жизни, многие думали в духе - низкоэтажные домики, природа, красиво всё вокруг, тишина... ))Вот и получается что с одной стороны в 2015 курс улетает в тартары, а с другой стороны есть огромное количество киевских и областных котлованов которое конкурирует между собой.Вот эти два фактора вместе и обвалили цену.Сейчас котлованов стало мало, а романтизм по области иссяк.