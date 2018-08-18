Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно. Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда
2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе, сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь. В Київ не хотіла і не хоче, ні він, ні вона.
Флай можна писати в доларах або євро ? Тримати курс злотого постійно в голові не у всіх є бажання.
діли на 4,25 для єври 4 для долара
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне
Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі. Навіть в Душанбе таких цін немає.
У Сталіно є. Навіть закинуті квартири з забитими досками вікнами. Хто в таке міг повірити ще 8 років тому ? Так що в Україні все може трапитись.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне
Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі. Навіть в Душанбе таких цін немає.
Флаймен начитався в своєму цоколі куосаків, найманів і чубайсів. А треба йому уважно вивчати твори Адама Сміта, Девіда Рікардо і Карла Маркса.
Згоден. Сміта частково осилив. Інших двох поки що ні. Але треба.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:У Сталіно є. Навіть закинуті квартири з забитими досками вікнами.
я видел по ящику такие квартиры в панельных многоэтажках в прибалтике, в чехии и в бывшей гдр (вроде военный городок советского гарнизона). Кажется в Чехии пытались их заселить, предлагали даже деньги согласным на переезд и работу на местных фермах, но безуспешно.
Santehnik написав:Цена рухнула на дно не в 2014, а где-то в 2015 вместе с курсом. В 2014 году курс держался на уровне 14 (официальнй и вовсе 12) и новострои даже на окраинах пытались продавать по цене около 1000$+. Что было на вторичке - хз, меня этот сегмент не интересует и я его не изучаю.
В Киеве мы видим большой рывок в 2017 году относительно 2014-2016 годов и падение на дно ниже уровней времен стабильности яныка сейчас, по итогам 2020 года вангую еще более грустную картину. Рывок 2017 года это как раз таки котлованы 2014-2015 годов. Кроме того, есть второй фактор - огромный рывок в области по вводу жилья начиная с 2013 года, который тоже давил на киевские цены. Тогда люди еще не знали о том что в области нет канализации и нормальной воды, что в обалсти нет школ и что в области нет дорог. Я прекрасно помню 2014-2015 год и эти рекламные плакаты по всему городу в духе "всему свету расскажу, в Акварели я живу" которые потом поменялись на "доллар упал, а цены остались, поспеши сохранить свою гривну!". Тогда реально была какая-то романтика на тему загородной жизни, многие думали в духе - низкоэтажные домики, природа, красиво всё вокруг, тишина... )) Вот и получается что с одной стороны в 2015 курс улетает в тартары, а с другой стороны есть огромное количество киевских и областных котлованов которое конкурирует между собой. Вот эти два фактора вместе и обвалили цену. Сейчас котлованов стало мало, а романтизм по области иссяк.
Статистика принимается, аналитика - нет. Помните шутку "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц"?
Абсолютному большинству населения жилищный вопрос нужно решать 1-2 раза в жизни. Поэтому высокий ввод прошлых лет - это предпосылка снижения спроса в ближайшем будущем.
В прошлую пятилетку мы знаем, кто "переварил" настроенное - ИТ-шники и переселенцы. Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?