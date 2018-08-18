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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4181418241834184>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:21

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:
Та це ж чудово, я що, проти? Я спирався на дані, що наводили. От ви пишете, 2500 злотих + 500 і 2000 віддати за оренду - це спражнє щастя, успіх, заради того варто кидати все. Бо Віталіан вище писав, цитую "у Києві відношення доходи/оренда вищі, ніж у Варшаві, у 2-3 рази, для всіх, крім чинуш-клрупцвонерів". От вище бачимо, 2000/3000 = 67%. Значить, якщо в Києві ти заробляєш більше, ніж 130% вартості оренди однушки, ти - чиновник-корупціонер. Все логічно.
Там вище наводили вакансії водія тролейбуса. І ті корупціонери виходить. Отака біда

2500 + 500 за оренду не платить, так як доглядає бабцю, там і живе,
сестра має явно більше 2000 на руки (на карантині сиділа дома, з.п. капала), але ще є працюючий чоловік, і там теж більше мінімалки, а оренда 1200 злотих + комуналь.
В Київ не хотіла і не хоче, ні він, ні вона.


Флай можна писати в доларах або євро ?
Тримати курс злотого постійно в голові не у всіх є бажання. :D

діли на 4,25 для єври 4 для долара
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Секстиллион (миллиард триллионов) пенгё 1946 г.
Самая большая по номиналу банкнота в мире.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:29

  Santehnik написав:
  flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне

Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі.
Навіть в Душанбе таких цін немає.


У Сталіно є. Навіть закинуті квартири з забитими досками вікнами.
Хто в таке міг повірити ще 8 років тому ?
Так що в Україні все може трапитись.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:30

  Frant написав:
  Santehnik написав:
  flyman написав:по класиці пузирів дно 20% від піка, так що 2к за 20куе, це буде класичне дно донне

Якщо 2к будуть по 20куе то їх просто розметуть як пиріжки. Ну це не можливо в глобальному світі.
Навіть в Душанбе таких цін немає.

Флаймен начитався в своєму цоколі куосаків, найманів і чубайсів.
А треба йому уважно вивчати твори Адама Сміта, Девіда Рікардо і Карла Маркса.


Згоден. Сміта частково осилив.
Інших двох поки що ні.
Але треба.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:У Сталіно є. Навіть закинуті квартири з забитими досками вікнами.
я видел по ящику такие квартиры в панельных многоэтажках в прибалтике, в чехии и в бывшей гдр (вроде военный городок советского гарнизона). Кажется в Чехии пытались их заселить, предлагали даже деньги согласным на переезд и работу на местных фермах, но безуспешно.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:40

#какгарячіпірашки #буіттокадаражать

відсвітила реклам ЖК, зайшов узнати і :
http://forum.domik.ua/zhk-atmosfera-vishnevoe-ul-evropejskaya-t31795-340.html

написали что 1.06.20 - возобновят работы. Ну посмотрим что будет


Надоели не-договоры, ни каких официальных комментариев (причин переноса) нет.Трубочку не берут.

Мда, #какгарячіпірашки #буіттокадаражать
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:44

Те кто говорили что недвига выиграет. Будут признавать свои ошибки? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:47

  Santehnik написав:Цена рухнула на дно не в 2014, а где-то в 2015 вместе с курсом. В 2014 году курс держался на уровне 14 (официальнй и вовсе 12) и новострои даже на окраинах пытались продавать по цене около 1000$+. Что было на вторичке - хз, меня этот сегмент не интересует и я его не изучаю.

По статистике, ввод по Киевской области:
2010 1184,3
2011 1050
2012 1167,2
2013 1514,7
2014 1727
2015 1863,8
2016 2059,8
2017 1825
2018 1541
2019 1861
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p ... 957&lang=1

Ввод по Киеву:
2010 1012
2011 1501
2012 1503
2013 1509
2014 1442
2015 1366
2016 1334
2017 1734
2018 1256
2019 1112

http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1

В Киеве мы видим большой рывок в 2017 году относительно 2014-2016 годов и падение на дно ниже уровней времен стабильности яныка сейчас, по итогам 2020 года вангую еще более грустную картину.
Рывок 2017 года это как раз таки котлованы 2014-2015 годов.
Кроме того, есть второй фактор - огромный рывок в области по вводу жилья начиная с 2013 года, который тоже давил на киевские цены. Тогда люди еще не знали о том что в области нет канализации и нормальной воды, что в обалсти нет школ и что в области нет дорог.
Я прекрасно помню 2014-2015 год и эти рекламные плакаты по всему городу в духе "всему свету расскажу, в Акварели я живу" которые потом поменялись на "доллар упал, а цены остались, поспеши сохранить свою гривну!". Тогда реально была какая-то романтика на тему загородной жизни, многие думали в духе - низкоэтажные домики, природа, красиво всё вокруг, тишина... ))
Вот и получается что с одной стороны в 2015 курс улетает в тартары, а с другой стороны есть огромное количество киевских и областных котлованов которое конкурирует между собой.
Вот эти два фактора вместе и обвалили цену.
Сейчас котлованов стало мало, а романтизм по области иссяк.


Статистика принимается, аналитика - нет. Помните шутку "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц"? :lol:

Абсолютному большинству населения жилищный вопрос нужно решать 1-2 раза в жизни. Поэтому высокий ввод прошлых лет - это предпосылка снижения спроса в ближайшем будущем.

В прошлую пятилетку мы знаем, кто "переварил" настроенное - ИТ-шники и переселенцы. Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.

Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:04

  Жека79 написав:
  asti написав:Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...


Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.


перед поломкой кристал болл вещал про осень 2021...
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