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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4181418241834184

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:08

  Santehnik написав:
  Hotab написав:Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??

Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.


Это кстати интересное наблюдение. Думаю что хорека и ТРЦ у нас на 50% оформлена ФОПами и на 45% - на минималке.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.

Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?


Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.

Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:30

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.

Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?


Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.

Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!

Без сомнений. По всему миру только так ведь и происходит: недвигу в аренду сдают исключительно транснациональные корпорации. Остальные игроки - вымерли.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.

Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?


Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.

Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
:-)

Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Всім процвітання!
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