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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:08
Santehnik написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.
Это кстати интересное наблюдение. Думаю что хорека и ТРЦ у нас на 50% оформлена ФОПами и на 45% - на минималке.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18
vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:30
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
Без сомнений. По всему миру только так ведь и происходит: недвигу в аренду сдают исключительно транснациональные корпорации. Остальные игроки - вымерли.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
:-)
Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Всім процвітання!
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