Santehnik написав: Hotab написав: Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление?? Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??

Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.

Это кстати интересное наблюдение. Думаю что хорека и ТРЦ у нас на 50% оформлена ФОПами и на 45% - на минималке. Это кстати интересное наблюдение. Думаю что хорека и ТРЦ у нас на 50% оформлена ФОПами и на 45% - на минималке.

