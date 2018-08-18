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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:08
Santehnik написав: Hotab написав:
Подскажите пожалуйста, когда наемного работника в Киеве переводят на половину зарплаты, это режут серую часть (которая Киеве в разы выше светлой части), или белую часть,с которой идёт отчисление??
Вот об этом я между строк и пишу, бюджет города почти не заметил простой целых отраслей. Получается что эти отрасли полностью в тени и практически не принимают участия в наполнении бюджета города.
Это кстати интересное наблюдение. Думаю что хорека и ТРЦ у нас на 50% оформлена ФОПами и на 45% - на минималке.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18
vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:30
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
Без сомнений. По всему миру только так ведь и происходит: недвигу в аренду сдают исключительно транснациональные корпорации. Остальные игроки - вымерли.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
Назовите сегменты платежеспособного спроса на текущую пятилетку?
понаехи с зарплатой 20+ особенно когда внедрят лизинг или tbs, к этому придёт когда у застройщика застрянет десять тысяч квартир, а там и ипотека с последующей конфискацией подтянется.
Оказывается с Трои будет велодорожка в центр, ну и зачем им метро?
Не очень убедительно как для платежеспособного спроса)) Лизинг от застройщика = отсутствие платежеспособного спроса. Финансовый продукт поверх бетона, а не сам бетон, вынужденная форма превращения продаж в бизнес услуг.
Кстати, этого лендлордам стоит опасаться больше, чем ситуативного падения цен на аренду и недвигу. Потому что если за рентный бизнес возьмется крупный капитал с его дешевым и длинным фондированием, частные рантье будут вынесены с рынка вперед ногами!
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Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:41
airmax78 написав:
Без сомнений. По всему миру только так ведь и происходит: недвигу в аренду сдают исключительно транснациональные корпорации. Остальные игроки - вымерли.
Ты пошутил - я тоже посмеялся (с) А теперь, плиз, 1) назови "весь мир", где застройщики фондируются деньгами "пайщиков", а не корпоративным капиталом и 2) "весь мир", где доля ВВП, производимого малым бизнесом такая же низкая, как у нас.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:51
Первый написав:
Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.
PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет
И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:12
zРадио написав: airmax78 написав:
Без сомнений. По всему миру только так ведь и происходит: недвигу в аренду сдают исключительно транснациональные корпорации. Остальные игроки - вымерли.
Ты пошутил - я тоже посмеялся (с) А теперь, плиз, 1) назови "весь мир", где застройщики фондируются деньгами "пайщиков", а не корпоративным капиталом и 2) "весь мир", где доля ВВП, производимого малым бизнесом такая же низкая, как у нас.
1) Весь мир.
2) А это-то тут при чем? И о какой доле в ВВП можно говорить если весь малый бизнес в Украине находится в серой зоне или в полной темноте.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:14
zРадио написав: Первый написав:
Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.
PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет
И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать
Ну тут не зовсім можна порівнювати з Варшавою. У Польщі заробити нормальні гроші можна не тільки у Варшаві, а й багатьох інших містах. В Україні альтернативу Києву з натяжкою можна дати Харкову, Одесі та Львову. І то лише в деяких галузях (айті, хорека і т.п.). Тому й виходить, що Київ поки що живиться райцентрами та селами - села уже напівпусті, а в райцентрах квартири по 5-8 тис (різниця з Києвом до 10 разів). Наприклад, в Чехії різниця між столицею та містечком з населенням 10-15 тис. становить максимум півтора-два рази, а великі обласні центри відстають взагалі тільки до 20-30%. Думаю, в Польщі так само.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:23
The_Rebel написав:
Думаю, в Польщі так само.
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.
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vitaliian
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:24
Жека79 написав: asti написав:
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.
Да я тоже жду что вот-вот, а тоннель ссука всё не кончается!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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