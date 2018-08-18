Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.
PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать
Ну тут не зовсім можна порівнювати з Варшавою. У Польщі заробити нормальні гроші можна не тільки у Варшаві, а й багатьох інших містах. В Україні альтернативу Києву з натяжкою можна дати Харкову, Одесі та Львову. І то лише в деяких галузях (айті, хорека і т.п.). Тому й виходить, що Київ поки що живиться райцентрами та селами - села уже напівпусті, а в райцентрах квартири по 5-8 тис (різниця з Києвом до 10 разів). Наприклад, в Чехії різниця між столицею та містечком з населенням 10-15 тис. становить максимум півтора-два рази, а великі обласні центри відстають взагалі тільки до 20-30%. Думаю, в Польщі так само.
Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Первый написав:Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.
Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.
PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать
Ні. Моя думка що не потроїться. Подвоїться за умови іпотеки менше 10% у гривні і на 15 років.
3% квартир в Києві купляли в іпотеку. Решта квартир за живі гроші, чого не має тих країнах про які Ти пишеш. Тому твої дефініції недолугі і смішні, як і потуга клоунського випаду про 3 рази.
Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок.
Так студенти звідки в основному? У великих обл.центрах є багато вузів і жителям цих міст не дуже то й треба кудись їхати, щоб жити в гуртожитку. Наприклад, з мого поверху -надцять років тому 80% були з сіл та різних Лубен/Первомайськів/Сміл/Калушів/Алчевськів. І майже всі залишилися в Києві (бо навіщо вища освіта на селі?) після випуску, хоча на зараз судячи з фб багато вже розбрелося по світу
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.
Да и про Украину - заблужение. Покупательная способность зарплат к цене м2 в Киеве ниже, чем во многих других регионах. Связано это с централизацией в столице функций государственного и корпоративного управления. А "трудовыми" доходами во многих местах заработать на квартиру можно быстрее.
Вот, например, средняя зарплата по областям, в которых, как и в Киевской, средняя зарплата превышает 10 тыс грн (выделить города не получится - кроме Киева Госстат никого в статистике не показывает):
И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены? Вопрос скорее риторический
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.
Да и про Украину - заблужение. Покупательная способность зарплат к цене м2 в Киеве ниже, чем во многих других регионах. Связано это с централизацией в столице функций государственного и корпоративного управления. А "трудовыми" доходами во многих местах заработать на квартиру можно быстрее.
Вот, например, средняя зарплата по областям, в которых, как и в Киевской, средняя зарплата превышает 10 тыс грн (выделить города не получится - кроме Киева Госстат никого в статистике не показывает):
И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены? Вопрос скорее риторический
Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности. П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку