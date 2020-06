Додано: Сер 03 чер, 2020 21:31

The_Rebel написав: zРадио написав: Первый написав: Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється. Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.



Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.



PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нетИ вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать

Ну тут не зовсім можна порівнювати з Варшавою. У Польщі заробити нормальні гроші можна не тільки у Варшаві, а й багатьох інших містах. В Україні альтернативу Києву з натяжкою можна дати Харкову, Одесі та Львову. І то лише в деяких галузях (айті, хорека і т.п.). Тому й виходить, що Київ поки що живиться райцентрами та селами - села уже напівпусті, а в райцентрах квартири по 5-8 тис (різниця з Києвом до 10 разів). Наприклад, в Чехії різниця між столицею та містечком з населенням 10-15 тис. становить максимум півтора-два рази, а великі обласні центри відстають взагалі тільки до 20-30%. Думаю, в Польщі так само. Ну тут не зовсім можна порівнювати з Варшавою. У Польщі заробити нормальні гроші можна не тільки у Варшаві, а й багатьох інших містах. В Україні альтернативу Києву з натяжкою можна дати Харкову, Одесі та Львову. І то лише в деяких галузях (айті, хорека і т.п.). Тому й виходить, що Київ поки що живиться райцентрами та селами - села уже напівпусті, а в райцентрах квартири по 5-8 тис (різниця з Києвом до 10 разів). Наприклад, в Чехії різниця між столицею та містечком з населенням 10-15 тис. становить максимум півтора-два рази, а великі обласні центри відстають взагалі тільки до 20-30%. Думаю, в Польщі так само.

Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок. Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок.

