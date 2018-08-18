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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 418341844185418641874188>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Да я тоже жду что вот-вот, а тоннель ссука всё не кончается!!
а чего вы ждёте?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:31

  The_Rebel написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.


Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.

PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать

Ну тут не зовсім можна порівнювати з Варшавою. У Польщі заробити нормальні гроші можна не тільки у Варшаві, а й багатьох інших містах. В Україні альтернативу Києву з натяжкою можна дати Харкову, Одесі та Львову. І то лише в деяких галузях (айті, хорека і т.п.). Тому й виходить, що Київ поки що живиться райцентрами та селами - села уже напівпусті, а в райцентрах квартири по 5-8 тис (різниця з Києвом до 10 разів). Наприклад, в Чехії різниця між столицею та містечком з населенням 10-15 тис. становить максимум півтора-два рази, а великі обласні центри відстають взагалі тільки до 20-30%. Думаю, в Польщі так само.

Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Первый написав:Не дай бог нам будь-які фінансові програми. Ціна за рік подвоється.


Берите выше - утроится. Чего уж там мелочиться.

PS: удвоится - это станет выше, чем в Варшаве. А там же финансовых программ ну вообще нет... уже лет так 20 нет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И вообще - это ж в Украину едут эмигранты из Польши, а не наоборот... Пишите еще, продолжайте нас радовать
Ні. Моя думка що не потроїться.
Подвоїться за умови іпотеки менше 10% у гривні і на 15 років.

3% квартир в Києві купляли в іпотеку. Решта квартир за живі гроші, чого не має тих країнах про які Ти пишеш. Тому твої дефініції недолугі і смішні, як і потуга клоунського випаду про 3 рази.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:36

  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:Думаю, в Польщі так само.
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.

Та що Бидгощ. Лодзя та майже весь Шльонськ опруч Катовіц і вся Східна Польща, всякі там Мазовше і Подляска

https://forsal.pl/artykuly/1450959,prognozy-eurostatu-najbardziej-wyludniajace-sie-obszary-ue-wsrod-nich-region-z-polski.html
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:50

Київ живиться студентами і та маятниковою міграцією в межах досяжності електричок.

Так студенти звідки в основному? У великих обл.центрах є багато вузів і жителям цих міст не дуже то й треба кудись їхати, щоб жити в гуртожитку. Наприклад, з мого поверху -надцять років тому 80% були з сіл та різних Лубен/Первомайськів/Сміл/Калушів/Алчевськів. І майже всі залишилися в Києві (бо навіщо вища освіта на селі?) після випуску, хоча на зараз судячи з фб багато вже розбрелося по світу
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52

  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:Думаю, в Польщі так само.
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.


Да и про Украину - заблужение. Покупательная способность зарплат к цене м2 в Киеве ниже, чем во многих других регионах. Связано это с централизацией в столице функций государственного и корпоративного управления. А "трудовыми" доходами во многих местах заработать на квартиру можно быстрее.

Вот, например, средняя зарплата по областям, в которых, как и в Киевской, средняя зарплата превышает 10 тыс грн (выделить города не получится - кроме Киева Госстат никого в статистике не показывает):

Зображення

И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены? Вопрос скорее риторический :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены?
поэтому стоимость квартиры в Киеве и в Полтаве будет постепенно выравниваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:Думаю, в Польщі так само.
в Польше на границе с Чехией есть депрессивный Быдгош, там можно квартиру за 10куе купить. Цена топовых городов от райцентров примерно в 2 раза.


Да и про Украину - заблужение. Покупательная способность зарплат к цене м2 в Киеве ниже, чем во многих других регионах. Связано это с централизацией в столице функций государственного и корпоративного управления. А "трудовыми" доходами во многих местах заработать на квартиру можно быстрее.

Вот, например, средняя зарплата по областям, в которых, как и в Киевской, средняя зарплата превышает 10 тыс грн (выделить города не получится - кроме Киева Госстат никого в статистике не показывает):

Зображення

И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены? Вопрос скорее риторический :D


Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности.
П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  zРадио написав:И что, у кого-то есть сомнения, что в Полтаве, или Николаеве нельзя купить квартиру ниже 70% от киевской цены?
поэтому стоимость квартиры в Киеве и в Полтаве будет постепенно выравниваться.

Только что-то мешало им выравниваться десятки лет до этого. Что бы это могло быть?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Іпотека по 10% - це "пир во время чумы". Зрозуміло, що ринковими методами її не досягнути на даний час. Колись при Азірову пробували вже 3%, не знаю яка доля цих кредитів. Та дісталися вони тільки найспритнішим. Допускаю, що короткостроково така іпотека може підштовхнути ринок до росту. Але при дефіциті бюджету 300 млрд. довго її протримати не вдасться, так попіариться трохи сонцесяйний і все
The_Rebel
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