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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41844185418641874188>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:28

  Faceless написав:Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности.
П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку :)


Я промолчу, что у меня вызывает улыбку :D Но предложу вам посмотреть на гауссово распределение - зарабатывающих х3+ средних зарплат на 4 млн населения Киева будет в десятки раз больше, чем покупателей на рынке КРЖН
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности.
П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку :)


Я промолчу, что у меня вызывает улыбку :D Но предложу вам посмотреть на гауссово распределение - зарабатывающих х3+ средних зарплат на 4 млн населения Киева будет в десятки раз больше, чем покупателей на рынке КРЖН

Вряд ли распределение зарплат соответвует гауссиане. И х3 средних (если вы берете ту же среднюю от Госстата) тоже не открывают пути на РН в плане достаточно быстрого формирования сбережений (за редким исключением самоотверженного скирдования).
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:46

  The_Rebel написав:Іпотека по 10% - це "пир во время чумы". Зрозуміло, що ринковими методами її не досягнути на даний час. Колись при Азірову пробували вже 3%, не знаю яка доля цих кредитів. Та дісталися вони тільки найспритнішим. Допускаю, що короткостроково така іпотека може підштовхнути ринок до росту. Але при дефіциті бюджету 300 млрд. довго її протримати не вдасться, так попіариться трохи сонцесяйний і все

Якщо направити на Укрбуд, Фундамент, Аркаду, УКО - то можна вбити одним пострілом двох зайців.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:46

  zРадио написав:
  Faceless написав:Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности.
П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку :)


Я промолчу, что у меня вызывает улыбку :D Но предложу вам посмотреть на гауссово распределение - зарабатывающих х3+ средних зарплат на 4 млн населения Киева будет в десятки раз больше, чем покупателей на рынке КРЖН

Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Вот условный ...коля/влад441 работал от звонка до звонка, не напрягал ни мышцы ни мозг, все заработанное тратил на проедание-пробухание-про...ние, другой ...ээ..коля/влад441+1 вел себя не так, как в плане заработка так и в плане трат. В какой-то момент времени, оказалось, что у второго коли появилась возможность не так уж и работать, но это всего-лишь перенесенные во времени качественные и количественные бенефиты, заработанные в прошлом.
Но первый коля/влад441 - белый и пушистый, потому что честно работает (на самом деле ТУПО работает) и пройопывает все заработанное в кабаках (условно), покупает яфон или раз в 3-5 лет меняет машину (все условно, но все поняли).
А второй коля/влад441+1 -ничего не производит, кровопивец, эксплуататор трудового народа и классовый враг. 100 пудово! отнять и поделить! Однозначно! (с)

Первый более ценен для общества потребления. Он работает и потребляет. Второй нарушает баланс. Он хочет потреблять не работая (то, что он поработал раньше уже все забыли). Ему позволят это делать, потому что он использует деньги в бизнесе - ремонтирует, заселяет и т. п. Заработать на этом в среднем общество не даст, но и не обесценит.
Есть еще и 443, который вообще не хочет работать. Хочет отдать деньги кому-то в управление, чтобы работали на него. Паразитировать на работающих. Его остригут.
Первый 100 заработал, 100 банок варенья съел сразу. Второй 100 заработал, 100 банок варенья съел постепенно (сохранил). Третий съел только 80 - заплатил за то, что потратил не сразу. За хранение. Хотя ему рисовали хорошие циферки по депозитному доходу или фонде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:55

Лендлорды подскажите, вы с июня месяца, цены на аренду квартир для квартиросъёмщиков будете выравнивать на прежний уровень? Или ещё,пока со скидкой продолжаете сдавать?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:56

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Все это основано на допущениях, что цифры от госстата имеют отношение к реальности.
П.С Аналитика, оперирующая расчётами, как с 10000 грн доходов до налогов покупают недвижимость, вызывает только улыбку :)


Я промолчу, что у меня вызывает улыбку :D Но предложу вам посмотреть на гауссово распределение - зарабатывающих х3+ средних зарплат на 4 млн населения Киева будет в десятки раз больше, чем покупателей на рынке КРЖН

Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.


какой вопрос? какой тупик?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:57

  airmax78 написав:Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.


Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..

  airmax78 написав:Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.


Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:02

  Faceless написав:Вряд ли распределение зарплат соответвует гауссиане. И х3 средних (если вы берете ту же среднюю от Госстата) тоже не открывают пути на РН в плане достаточно быстрого формирования сбережений (за редким исключением самоотверженного скирдования).


45 ты грн не открывает? Если речь не об одном работающем на 4+ рта бездельников, то в эконом-сегмент открывает. Но я могу даже не спорить с вами - возьмите х4 средних зарплаты. Тут уже у вас контр-аргументов не будет.

И почему это разброс зарплат не соответствует нормального распределению? Не вижу для этого причин. Можете перепроверить с позиции норм управляемости - руководители, в том числе среднего звена, точно получают зарплаты х3+ от средних
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Лендлорды подскажите, вы с июня месяца, цены на аренду квартир для квартиросъёмщиков будете выравнивать на прежний уровень? Или ещё,пока со скидкой продолжаете сдавать?

Нет.
Скорей всего не раньше осени.
Vlad442
 
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