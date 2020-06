Додано: Сер 03 чер, 2020 22:46

The_Rebel написав: Іпотека по 10% - це "пир во время чумы". Зрозуміло, що ринковими методами її не досягнути на даний час. Колись при Азірову пробували вже 3%, не знаю яка доля цих кредитів. Та дісталися вони тільки найспритнішим. Допускаю, що короткостроково така іпотека може підштовхнути ринок до росту. Але при дефіциті бюджету 300 млрд. довго її протримати не вдасться, так попіариться трохи сонцесяйний і все

Якщо направити на Укрбуд, Фундамент, Аркаду, УКО - то можна вбити одним пострілом двох зайців. Якщо направити на Укрбуд, Фундамент, Аркаду, УКО - то можна вбити одним пострілом двох зайців.

