rjkz написав:

Вот условный ...коля/влад441 работал от звонка до звонка, не напрягал ни мышцы ни мозг, все заработанное тратил на проедание-пробухание-про...ние, другой ...ээ..коля/влад441+1 вел себя не так, как в плане заработка так и в плане трат. В какой-то момент времени, оказалось, что у второго коли появилась возможность не так уж и работать, но это всего-лишь перенесенные во времени качественные и количественные бенефиты, заработанные в прошлом.Но первый коля/влад441 - белый и пушистый, потому что честно работает (на самом деле ТУПО работает) и пройопывает все заработанное в кабаках (условно), покупает яфон или раз в 3-5 лет меняет машину (все условно, но все поняли).А второй коля/влад441+1 -ничего не производит, кровопивец, эксплуататор трудового народа и классовый враг. 100 пудово! отнять и поделить! Однозначно! (с)