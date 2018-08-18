Додано: Сер 03 чер, 2020 23:15

zРадио написав: airmax78 написав: Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.

Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.



Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..



airmax78 написав: Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик. Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.



Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую

Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.