Додано: Сер 03 чер, 2020 23:21

Vlad442 написав: Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?

може тому, що сімейні не з"їзджали з оренди, а от холостяки і холостячки роз"їхалися по селам

