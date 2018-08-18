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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:10
Первый написав:
Ні. Моя думка що не потроїться.
Подвоїться за умови іпотеки менше 10% у гривні і на 15 років.
3% квартир в Києві купляли в іпотеку. Решта квартир за живі гроші, чого не має тих країнах про які Ти пишеш. Тому твої дефініції недолугі і смішні, як і потуга клоунського випаду про 3 рази.
airmax78
airmax78 написав:
Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
я вам тупик уже поставил давно
Сдавайтесь!
я могу посоветовать включить мозг и освежить память?
с 2003-2007 год покупались квартиры и для будущего. И не только квартиры, земельные участки. С инвестицией на 7-20 лет.
я жил в новостройках и ходил в гости, даже, мы напасики там бульбашили.Все дома были заселен на 30-60%
никакой сдачи, просто квартира стояла.
представь себе, что ты сейчас купил квартиру. Она будет стоять? нет. Кварплата.
был рынок и был рост, больше депозита,
[*]депо было 12%-14% в долларах в и гривне. (ранее 20%).
[*]Хата давала 20%-90% в долларах в и гривне (рост цен)
[*]Сейчас хата дает [b]2%-6% в гривне годовых на 2-10лет
Со сдачей
Без сдачи, купить пуская стоит от минус 5%% до плюс 5% (со временем будет инфляции, и может даст 5% на инфлации)
[*]Депозит сейчас
до 1 секунды (до востребования ) 8%-10%.
разницу видите?
Горе аналитики. Ганьба!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:15
Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 03 чер, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:15
zРадио написав: airmax78 написав:
Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..
airmax78 написав:
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:21
Vlad442 написав:
Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
може тому, що сімейні не з"їзджали з оренди, а от холостяки і холостячки роз"їхалися по селам
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:24
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..
airmax78 написав:
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
там само так як манюпасу з офіційною мінімалкою іпотека не світить,
а у всяких заслужених працівникам міністерств та госкорпорацій мами і без іпотеки "люблять скорість"
крім того у нас гола коробка, в яку тре вкласти ще таку саму суму в ремонт, як в коробку, а в Польщі, хіба тільки внести мебель та техніку та підключити її.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 чер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:26
flyman написав: airmax78 написав:
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
там само так як манюпасу з офіційною мінімалкою іпотека не світить,
а у всяких заслужених працівникам міністерств та госкорпорацій мами і без іпотеки "люблять скорість"
+ Столица никогда не кредитовала свои стройки и не сотрудничала с банками. Только рассрочка. Если даже кредитовала Варшаву, то про это никто не знал
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:27
proftpd66 написав: Первый написав:
Ні. Моя думка що не потроїться.
Подвоїться за умови іпотеки менше 10% у гривні і на 15 років.
3% квартир в Києві купляли в іпотеку. Решта квартир за живі гроші, чого не має тих країнах про які Ти пишеш. Тому твої дефініції недолугі і смішні, як і потуга клоунського випаду про 3 рази.
airmax78
airmax78 написав:
Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
я вам тупик уже поставил давно
Сдавайтесь!
я могу посоветовать включить мозг и освежить память?
с 2003-2007 год покупались квартиры и для будущего. И не только квартиры, земельные участки. С инвестицией на 7-20 лет.
я жил в новостройках и ходил в гости, даже, мы напасики там бульбашили.Все дома были заселен на 30-60%
никакой сдачи, просто квартира стояла.
представь себе, что ты сейчас купил квартиру. Она будет стоять? нет. Кварплата.
был рынок и был рост, больше депозита,
[*]депо было 12%-14% в долларах в и гривне. (ранее 20%).
[*]Хата давала 20%-90% в долларах в и гривне (рост цен)
[*]Сейчас хата дает [b]2%-6% в гривне годовых на 2-10лет
Со сдачей
Без сдачи, купить пуская стоит от минус 5%% до плюс 5% (со временем будет инфляции, и может даст 5% на инфлации)
[*]Депозит сейчас
до 1 секунды (до востребования ) 8%-10%.
разницу видите?
Горе аналитики. Ганьба!
А я вже починаю задумуватись
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:31
zРадио написав: Faceless написав:
Вряд ли распределение зарплат соответвует гауссиане. И х3 средних (если вы берете ту же среднюю от Госстата) тоже не открывают пути на РН в плане достаточно быстрого формирования сбережений (за редким исключением самоотверженного скирдования).
45 ты грн не открывает? Если речь не об одном работающем на 4+ рта бездельников, то в эконом-сегмент открывает. Но я могу даже не спорить с вами - возьмите х4 средних зарплаты. Тут уже у вас контр-аргументов не будет.
И почему это разброс зарплат не соответствует нормального распределению? Не вижу для этого причин. Можете перепроверить с позиции норм управляемости - руководители, в том числе среднего звена, точно получают зарплаты х3+ от средних
В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формулировку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений.
Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:34
airmax78 написав:
пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
можна буде так само як отримати позики для малого бізнеса 5-7-9
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 23:35
The_Rebel написав:Іпотека по 10% - це "пир во время чумы". Зрозуміло, що ринковими методами її не досягнути на даний час. Колись при Азірову пробували вже 3%, не знаю яка доля цих кредитів. Та дісталися вони тільки найспритнішим. Допускаю, що короткостроково така іпотека може підштовхнути ринок до росту. Але при дефіциті бюджету 300 млрд. довго її протримати не вдасться, так попіариться трохи сонцесяйний і все
Знаєте скільки з фантастичних 20 000 дол капає на дохсейфі альфи на місяць?
1.4 дол США. Про що це свідчить?
Впевнений що альфа з укрсибом зрадіо не читають.
Не в курсі що це пір під час чуми. А далі буде.
Всім процвітання!
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