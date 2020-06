Додано: Сер 03 чер, 2020 23:43

airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Реальність вона трохи відрізняється від теорії. Вам треба до своєї теорії трохи практики додати. А то будете як zzzzzz. Він теж накидає кілотонни цифр, статистики, якоїсь аналітики, а висновки або взагалі не робить, або, часто, помилкові.

Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..



airmax78 написав: Вам Перший хороше питання задав, ви вважали за краще його не помітити. Тому що він ставить вас у глухий кут.



Сорян, не сформулюєте мені його без хамства? Тому що я дочитав до 1-го переходу на особистості, і далі читати не планую

Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).

А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?

Не треба круші купувати. АЛЕ ви сидите десь на віддаленці, ніс з квартири не висовуєте, дивитеся на статистику і робите далекосяжні висновки. При цьому незрозуміло, що ви закликаєте робити на підставі ваших висновків. Не купувати нерухомість у Києві? ОК. Тут, здається, ніхто особливо це робити не поспішає (крім, як я зрозумів, Жеки 79, який десь забетонувався "на всю котлету" під час карантину).

А що самі робите, знову ж таки, керуючись своїми умовиводами?

Питання Першого, перефразую: де б зараз були ціни Варшави, якби там не було іпотеки під 4-5% річних і народу доводилося б, як у Києві, купувати за свої. І де б були київські ціни, якби, як у Варшаві, можна було піти і отримати іпотеку під нехай навіть не 4-5, але хоча б під 9-10% річних.



та енто ш как 2 пальца..



калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.



1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц



2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц



3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.



4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.



5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.



если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз.



плюс звичайно у всіх осіб з доходами 40к гривні відкладена котлета в 15к зелених для даунпейменту

