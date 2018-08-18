|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:36
Faceless написав: zРадио написав: Faceless написав:
Вряд ли распределение зарплат соответвует гауссиане. И х3 средних (если вы берете ту же среднюю от Госстата) тоже не открывают пути на РН в плане достаточно быстрого формирования сбережений (за редким исключением самоотверженного скирдования).
45 ты грн не открывает? Если речь не об одном работающем на 4+ рта бездельников, то в эконом-сегмент открывает. Но я могу даже не спорить с вами - возьмите х4 средних зарплаты. Тут уже у вас контр-аргументов не будет.
И почему это разброс зарплат не соответствует нормального распределению? Не вижу для этого причин. Можете перепроверить с позиции норм управляемости - руководители, в том числе среднего звена, точно получают зарплаты х3+ от средних
В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формултровку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений.
Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем
в реальному світі медіанна менша середньої і довгий правий хвіст, тобто при середній в Києві 15Кгрн, медіанна буде 10Кгрн, а в Коблєвих та Рожкових більше чим по 100500 грн помножених на три десять
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:41
flyman написав:в реальному світі медіанна менша середньої і довгий правий хвіст, тобто при середній в Києві 15Кгрн, медіанна буде 10Кгрн, а в Коблєвих та Рожкових більше чим по 100500 грн помножених на три десять
Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27190
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 6477 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:43
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные.
Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..
airmax78 написав:
Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
та енто ш как 2 пальца..
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц
2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц
3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.
4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.
5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.
если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз.
плюс конечно у всех лиц с доходами 40к гривны отложена катлета в 15к зеленых для даунпеймента
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:50
adeges написав: airmax78 написав:
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
та енто ш как 2 пальца..
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц
2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц
3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.
4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.
5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.
если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз
Добавлю:
Чтобы ставку держать 5% и ипотеку в 10%, нужно от 50-100млрд$+ золотовалютных резервов. Лучше от 750.
НБУ не много поддержит и опять будут 15-20%
Есть 100-750млрд$ ? если нету, то зачем говорить??
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 03 чер, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2970
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:51
adeges написав: airmax78 написав:
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
та енто ш как 2 пальца..
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц
2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц
3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.
4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.
5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.
если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз
50% дадут аж бегом. Особо агрессивные еще и от дохода семьи дадут, а не от дохода одного члена. +70-100% в течение 2-х лет с момента начала ипотечного кредитования - это почти гарантированно. При условии, конечно, что не начнется новый строительный бум (а он вполне может начаться если начнется ипотека).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 4068 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:55
adeges написав:
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
Все эти расчеты хорошо, но значительный рост первички без роста вторички не возможен. Кто будет снова по 100к "зелени" покупать бабушатники в ипотеку?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8490
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 1341 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:55
airmax78 написав: adeges написав:
та енто ш как 2 пальца..
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц
2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц
3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.
4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.
5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.
если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз
50% дадут аж бегом. Особо агрессивные еще и от дохода семьи дадут, а не от дохода одного члена. +70-100% в течение 2-х лет с момента начала ипотечного кредитования - это почти гарантированно. При условии, конечно, что не начнется новый строительный бум (а он вполне может начаться если начнется ипотека).
50-70% от дохода, так наверное еще и от неофициального, верно? прям банковский клондайк а ля 2008. кстати, подзабыл: уже все залоговые квартиры замеса 2005-2008 года проданы банками? с каким профитом?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:56
adeges написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Пфффф... Обычно так отвечают, когда возразить нечего. С каких это пор привлечение опорных данных стало ухудшать качество анализа??? И что значит "практика" в контексте КРЖН - можете объяснить? Мне что, обязательно покупать по круше каждый месяц, чтобы отследить ее ценовую динамику?..
Сорян, не сформулируете мне его без хамства? Потому что я дочитал до 1-го перехода на личности, и дальше читать не планирую
Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
А что сами делаете, опять же, руководствуясь своими умозаключениями?
Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
та енто ш как 2 пальца..
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
1) итак, пару постов назад установлено, что игроками самого дешевого сегмента (т.е. однокомнатной квартиры на троещине) являются люди с доходами 4 раза средний доход, т.е. 40000 грн в месяц
2) банки не дадут кредит под месячный платеж больше 30% от дохода. т.е. платеж не больше 12000 грн в месяц
3) 12000 грн соответствует кредиту при классической схеме погашения при кредите на 15 лет и ставке 10% в сумме где то 860 тыс грн.
4) банки не дают кредит на более чем 70% от стоимости залога, т.е. стоимость троещинской однушки будет 860/70% около 1.3 млн или 50 тысяч долларов.
5) насколько я понимаю, сейчас это где то 35-37 тысяч. Итого рост не более чем на 40% вероятен.
если мы верим в игроков КРЖН с доходами 3 раза среднее, то расчет нужно откорректировать вниз.
плюс конечно у всех лиц с доходами 40к гривны отложена катлета в 15к зеленых для даунпеймента
Для аннуитета, на 15 лет под 10% платеж 12000 соответствует сумме кредита чуть больше 1,1 млн грн или, при мин первом взносе 30% - стоимости в 1,57 млн. Или 58,5 тыс долл
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27190
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 6477 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:57
Zebra написав: adeges написав:
калькулятора нет под рукой для аннуитета, все считал на салфетке.
Все эти расчеты хорошо, но значительный рост первички без роста вторички не возможен. Кто будет снова по 100к "зелени" покупать бабушатники в ипотеку?
да при чем здесь первичка? я о ней ни слова не говорил
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01
Как Вы возьмете 10% ипотеку? если ставка не возможная в 5%?
Даже пускай она есть под 10-12.
Приват, в течении года, продает двухи и трехи, свои, под 12%. (в доме, который был долгостроем, на воскресенке, там все живут)
Где рост и ракета, если ипотека уже есть?? Вы в адекватном состоянии?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2970
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18463
|3023218
|
|
|466
|197573
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13562
|
|