Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Іпотека по 10% - це "пир во время чумы". Зрозуміло, що ринковими методами її не досягнути на даний час. Колись при Азірову пробували вже 3%, не знаю яка доля цих кредитів. Та дісталися вони тільки найспритнішим. Допускаю, що короткостроково така іпотека може підштовхнути ринок до росту. Але при дефіциті бюджету 300 млрд. довго її протримати не вдасться, так попіариться трохи сонцесяйний і все
Доступная ипотека приведет к росту спроса на жилье и на увеличение финансирования стройки. Стройка - это рабочие места, рост ВВП, раскручивание цепочки внутреннего спроса, а за ним пойдет и рост налоговых поступлений. По Кейнсу и Рузвельту в кризис нужно стимулировать экономику инфраструктурными проектами. И если "Большая стройка" ведется чисто за бюджетные средства, то стимулирование ипотеки даст намного лучший эффект по мультипликатору, чем "большая стройка" в расчете на потраченную бюджетную гривну.
Ну, и не забываем, что новые квартиры => увеличение удовлетворенности избирателей и обновление жилфонда.
Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 04 чер, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.
Спасибо. Я тоже самое написал, до этого:
proftpd66 написав:
Первый написав:Ні. Моя думка що не потроїться. Подвоїться за умови іпотеки менше 10% у гривні і на 15 років.
3% квартир в Києві купляли в іпотеку. Решта квартир за живі гроші, чого не має тих країнах про які Ти пишеш. Тому твої дефініції недолугі і смішні, як і потуга клоунського випаду про 3 рази.
airmax78 написав:Реальность она немного отличается от теории. Вам надо к своей теории немного практики добавить. А то будете как zzzzzz. Он тоже набросает килотонны цифр, статистики, какой-то аналитики, а выводы либо вообше не делает, либо, зачастую, ошибочные. Вам Первый хороший вопрос задал, вы предпочли его не заметить. Потому что он ставит вас в тупик.
airmax78 я вам тупик уже поставил давно Сдавайтесь!
я могу посоветовать включить мозг и освежить память?
с 2003-2007 год покупались квартиры и для будущего. И не только квартиры, земельные участки. С инвестицией на 7-20 лет.
я жил в новостройках и ходил в гости, даже, мы напасики там бульбашили.
Все дома были заселен на 30-60%
никакой сдачи, просто квартира стояла.
представь себе, что ты сейчас купил квартиру. Она будет стоять? нет. Кварплата. был рынок и был рост, больше депозита, [*]депо было 12%-14% в долларах в и гривне. (ранее 20%). [*]Хата давала 20%-90% в долларах в и гривне (рост цен)
[*]Сейчас хата дает [b]2%-6% в гривне годовых на 2-10лет Со сдачей Без сдачи, купить пуская стоит от минус 5%% до плюс 5% (со временем будет инфляции, и может даст 5% на инфлации)
[*]Депозит сейчас до 1 секунды (до востребования ) 8%-10%.
разницу видите?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Vlad442 написав:Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
Возможно, ряд факторов: 1. В последние годы во многих ЖК были в том числе и такие планировки - мода. В карантин многие взялись за ремонты (по своему дому сужу - каждый день кто-то сверлит, хотя дому уже больше 4 лет). Вот они и вышли на рынок. 2. В карантин часть арендаторов могла переехать из студий в полноценные квартиры, так как в студии двум людям работать на удаленке менее комфортно. 3. Студии сейчас снимают менее охотно, поэтому они дольше висят и чаще попадаются Вам на глаза. 4. Посуточники (я бы тоже под посуточную покупала студию маленькой площади - выше рентабельность, а на спрос в посуточной мало влияет, полноценная это однуха или студия).