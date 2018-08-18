О рынке недвижимости



— У вас есть жилой комплекс RiverStone. Планируете ли развивать другие проекты?



— Пока RiverStone находится не на завершающей стадии. Планируется порядка трех лет до завершения проекта. Предстоит построить еще порядка 50 000 кв м, из них — 17 000 кв м будут сданы в этом году и 33 000 кв м — в последующие годы. Это три дома. Один сдается в этом году, второй в 2019 году, а третий — в 2020 году. Планируется ли развитие новых проектов? Нет, не планируется.



— Почему?



— Вопрос длинный.



— Философский?



— Абсолютно философский. Психологи говорят, что надо менять сферу деятельности каждые семь лет. Я начал строить жилые комплексы в 2003 году. Прошло уже два раза по семь лет. Пора уже переходить на какие-то новые проекты.



— Вы серьезно говорите? Хотите уйти из недвижимости?



— Я говорю серьезно. Я хочу сделать паузу и сосредоточиться на аэропорте. Хочу больше времени посвятить развитию аэропорта как бизнеса.



Потому что кроме развития и обслуживания авиакомпаний существует много других проектов, связанных с неавиационной деятельностью. Это и отели, и бизнес-центры и расширение спектра услуг, и предоставление новых сервисов.



Аэропорт рос достаточно быстро, но есть такое понятие как болезнь роста. Зачастую принимались ситуативные решения. Сейчас такое время, чтобы все это переосмыслить, реструктуризировать, возможно, поменять механизмы управления. Ввести новые стандарты, больше сосредоточиться на автоматизации систем управления, больше сосредоточиться на IT-технологиях, сократить количество ручного труда, оптимизировать все процессы, связанные с управлением и технологиями.



На сегодня задача №1 для меня — оптимизация, усовершенствование и, как результат, снижение себестоимости. Поэтому год-два хочу посвятить именно этой проблематике.



Психологи говорят, что надо менять сферу деятельности каждые семь лет. Я начал строить жилые комплексы в 2003 году. Прошло уже два раза по семь лет. Пора уже переходить на какие-то новые проекты



— Просто перейдете в этот сегмент?



— Да. А жилые комплексы... Рынок настолько насыщен, масса предложения, очень конкурентная среда стала в строительстве жилой недвижимости. Соответственно, те доходы или те прибыли, которые можно было получать еще несколько лет назад, сократились в разы. Мне кажется, на сегодня это не самая продуктивная трата времени.



— А коммерческая недвижимость?



— Все тоже самое. Мне кажется, сейчас время сделать паузу.



— Появляются прогнозы экспертов о том, что киевский рынок перенасыщен, цены упадут и появятся недострои. Считаете ли вы такой сценарий вероятным?



— Мне кажется, что перегрет рынок дешевой недвижимости. Есть комплексы, жилье в которых предлагается по цене близкой к себестоимости, а сейчас можно встретить предложение чуть ли не по 500 у.е. за квадратный метр, и их много.



Несколько нагрет рынок бизнес-класса недвижимости и практически отсутствует качественное предложение в сегменте премиум.



Если и будет наблюдаться спад или кризис на рынке, то в первую очередь он коснется тех комплексов, которые предлагают дешевое жилье. Норма рентабельности у застройщиков в дешевом сегменте крайне маленькая. При малейшем колебании рынка физически не хватает средств, чтобы достроить.



Прогнозы о появлении долгостроев или недостроев вполне вероятны.



— Есть какие-то сигналы о том, что это случится уже в 2019 году?



— Все об этом говорят. В медиа таких сигналов много. Я бы не хотел присоединяться к этим "оптимистам", я верю, что если кризиса и не избежать, то возможно хотя бы минимизировать последствия. Это жизнь, кризисы рано или поздно случаются, и случаются циклично. Поэтому логично было бы ожидать, что через какое-то время что-то похожее на кризис случится. Все кризисы происходят, как правило, внезапно. Утром проснулся и бац — "черный вторник".

Рынок настолько насыщен, масса предложения, очень конкурентная среда стала в строительстве жилой недвижимости. Соответственно, те доходы или те прибыли, которые можно было получать еще несколько лет назад, они сократились в разы. Мне кажется, на сегодня это не самая продуктивная трата времени



— Рост цен на недвижимость в этом году ожидаете?



— Резкого роста цен не будет. Я прогнозирую, что осенью рынок активизируется и в районе 5%, на первичном рынке может быть рост цен.