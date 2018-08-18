Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ivswise написав:Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.
я когда то торговал новыми запчастями, уже 5 лет не торгую, но кое что из остатков осталось, ну висит себе бесплатное объявление в интернете, мне погоду не делает. Мораль, кому надо срочно кеш тот будет продавать даже в глубокий минус. Кому не надо потерпит 1-100 лет. В этом есть инертность рынка. Рано или поздно купят.
Faceless написав:Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
сколько не ищу медиану у них на сайте - нету. Военная тайна?
Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.
Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение. Особенно старается этот Brazzers.
airmax78 написав:Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение.
обычный бег за ветром, когда курс растет эксперты пишут про доллар по 40, когда падает пишут про доллар по 21. Им нужно продавать мнение которое покупает рынок, а не своё. Учитывая что все рейтинговые сми принадлежат олигархам не трудно понять чьё мнение транслируют "эксперты".
Sinica написав: Стройка - это рабочие места, рост ВВП, раскручивание цепочки внутреннего спроса, а за ним пойдет и рост налоговых поступлений. По Кейнсу и Рузвельту в кризис нужно стимулировать экономику инфраструктурными проектами.
Трамп $2 триллиона сейчас печатает и выделяет на развитие инфраструктуры - дороги, мосты тоннели и пр. Мы бы тоже сейчас могли несколько сотен миллиардов напечатать и потратить на инфраструктуру. Но для этого надо: 1. Контракты давать только украинским компаниям. 2. Для надзора и контроля на строительством приглашать авторитетные зарубежные фирмы, как это практикует ВБ в своих проектах. 3. Пригласить международный антикоррупционный суд под эгидой ООН, как это сделала Гватемала. 4. Для воров бюджетных денег построить тюрьму, типа замка Иф, на острове Змеиный, как это сделал король Франциск. Без права на свидания, посылки и на досрочное освобождение. 5. Директором этого проекта назначить Мишу. Всего пять простых мер и мы бы не узнали нашу страну. И без введения смертной кары.
Sinica написав: Стройка - это рабочие места, рост ВВП, раскручивание цепочки внутреннего спроса, а за ним пойдет и рост налоговых поступлений. По Кейнсу и Рузвельту в кризис нужно стимулировать экономику инфраструктурными проектами.
Трамп $2 триллиона сейчас печатает и выделяет на развитие инфраструктуры - дороги, мосты тоннели и пр. Мы бы тоже сейчас могли несколько сотен миллиардов напечатать и потратить на инфраструктуру. Но для этого надо: 1. Контракты давать только украинским компаниям. 2. Для надзора и контроля на строительством приглашать авторитетные зарубежные фирмы, как это практикует ВБ в своих проектах. 3. Пригласить международный антикоррупционный суд под эгидой ООН, как это сделала Гватемала. 4. Для воров бюджетных денег построить тюрьму, типа замка Иф, на острове Змеиный, как это сделал король Франциск. Без права на свидания, посылки и на досрочное освобождение. 5. Директором этого проекта назначить Мишу. Всего пять простых мер и мы бы не узнали нашу страну. И без введения смертной кары.
Все правильно. Хто це буде робити? Зеленський з зеБобіками, які порушують закони, ними ж написаними???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ivswise написав:Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.
я когда то торговал новыми запчастями, уже 5 лет не торгую, но кое что из остатков осталось, ну висит себе бесплатное объявление в интернете, мне погоду не делает. Мораль, кому надо срочно кеш тот будет продавать даже в глубокий минус. Кому не надо потерпит 1-100 лет. В этом есть инертность рынка. Рано или поздно купят.
Faceless написав:Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
сколько не ищу медиану у них на сайте - нету. Военная тайна?
Там люди по 800-900 заходили, а сейчас 1500 хотят. Они могут очень большой дисконт дать и все равно останутся в плюсе. Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно.
Santehnik написав:Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно.
пока ещё не войти повторно. Ох уж это вера в незыблемую и необратимую ценность бетона. Знакомый в 2007 с пеной у рта доказывал, что хрущ за 90куе это мегавыгодное вложение. Всё меняется, и ценности в т.ч. Стоимость недвижимости сильно зависит от глобального украинского экономического тренда.