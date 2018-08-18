Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ivswise написав:Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.
я когда то торговал новыми запчастями, уже 5 лет не торгую, но кое что из остатков осталось, ну висит себе бесплатное объявление в интернете, мне погоду не делает. Мораль, кому надо срочно кеш тот будет продавать даже в глубокий минус. Кому не надо потерпит 1-100 лет. В этом есть инертность рынка. Рано или поздно купят.
Faceless написав:Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
сколько не ищу медиану у них на сайте - нету. Военная тайна?
Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.
Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение. Особенно старается этот Brazzers.
airmax78 написав:Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение.
обычный бег за ветром, когда курс растет эксперты пишут про доллар по 40, когда падает пишут про доллар по 21. Им нужно продавать мнение которое покупает рынок, а не своё. Учитывая что все рейтинговые сми принадлежат олигархам не трудно понять чьё мнение транслируют "эксперты".
Sinica написав: Стройка - это рабочие места, рост ВВП, раскручивание цепочки внутреннего спроса, а за ним пойдет и рост налоговых поступлений. По Кейнсу и Рузвельту в кризис нужно стимулировать экономику инфраструктурными проектами.
Трамп $2 триллиона сейчас печатает и выделяет на развитие инфраструктуры - дороги, мосты тоннели и пр. Мы бы тоже сейчас могли несколько сотен миллиардов напечатать и потратить на инфраструктуру. Но для этого надо: 1. Контракты давать только украинским компаниям. 2. Для надзора и контроля на строительством приглашать авторитетные зарубежные фирмы, как это практикует ВБ в своих проектах. 3. Пригласить международный антикоррупционный суд под эгидой ООН, как это сделала Гватемала. 4. Для воров бюджетных денег построить тюрьму, типа замка Иф, на острове Змеиный, как это сделал король Франциск. Без права на свидания, посылки и на досрочное освобождение. 5. Директором этого проекта назначить Мишу. Всего пять простых мер и мы бы не узнали нашу страну. И без введения смертной кары.
ivswise написав:Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.
я когда то торговал новыми запчастями, уже 5 лет не торгую, но кое что из остатков осталось, ну висит себе бесплатное объявление в интернете, мне погоду не делает. Мораль, кому надо срочно кеш тот будет продавать даже в глубокий минус. Кому не надо потерпит 1-100 лет. В этом есть инертность рынка. Рано или поздно купят.
Faceless написав:Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
сколько не ищу медиану у них на сайте - нету. Военная тайна?
Там люди по 800-900 заходили, а сейчас 1500 хотят. Они могут очень большой дисконт дать и все равно останутся в плюсе. Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно.
Santehnik написав:Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно.
пока ещё не войти повторно.
Ох уж это вера в незыблемую и необратимую ценность бетона. Знакомый в 2007 с пеной у рта доказывал, что хрущ за 90куе это мегавыгодное вложение. Всё меняется, и ценности в т.ч. Стоимость недвижимости сильно зависит от глобального украинского экономического тренда и политической ситуации в стране.
1й признак известного пушного зверька когда из бетона сложно выйти в кеш. Мониторится легко, по тем же объявлениям с прямыми телефонами хозяев, на который можно позвонить осенью с фразой "вы когда то продавали квартиру по адресу.." Анализ по 10 объектам позволит увидеть +- реальную картину. Хотелки без сделок - не показатель.
Пока что здесь обсуждение крутится вокруг того, как сложно войти в ликвидный бетон. Полет лучше оценивать по приземлению. Но если войти в бетон - самоцель, тогда остальное значение не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 10:37, всього редагувалось 7 разів.
Sinica написав:Если не будут брать при текущей цене - тупо не будут строить. Рынок в условиях сильной конкуренции - дешевле только в недострое-пирамиде.
Т.о. те, кто ждёт падения цен могут их получить только при условии значительного падения уровня благосостояния населения (и строителей в частности), чтобы они были готовы работать за дешево на стройке в Киеве (а не в забугорье).
Во всех остальных случаях - удерживание текущего уровня цен с проправкой на уровень инфляции (в строительстве) или даже ощутимый рост цен (в случае
Вы решили, что строители так накушались, что могут позволить себе не работать за зарплату? Имею в виду девелоперов, а не бетонщиков Вы думаете, что производители песка,цемента, бетона, арматуры,кирпича согласятся с тем, что у них исчезнет клиент? Не забывайте, все они кормятся от продажи материалов строителям и все работают не в убыток. Снизится спрос-подвинутся в прибыли, будут работать "на зарплату", но не станут отказываться от бизнеса. дешевле материал-дешевле конечный продукт.Бензин и электрика уже подешевели
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
striped написав:The_Rebel а как у Вас получилось в Англию попасть да еще и в легальном статусе?
в англию легко было попасть в 2008-2010 гг, когда существовало понятие Tier One General Migrant. Нужно было выполнить 4 условия 1) доходы от 40,000 паундов в год (гросс), но украина шла с коэффициентом 5 - любой вчерашний студент в 2008 году проходил по этому критерию 2) подтверждение знания английского 3) 4000 паундов на счету в банке не менее 3 месяцев до даты подачи документов 4) высшее образование согласно одобренному списку, куда попадала думаю минимум 20-ка украинских вышей, а может и больше.
Это была самая простая из достойных для эмиграции страна и самые простые условия.
Давалась рабочая иммигранская виза на 3 года (на которой было указано следующее ("Police registration within 7 days of arrival in the UK. No recourse to the public funds") с правом продлить ее еще на 2 года на тех же условиях (главное, первое превращалось в 40,000 настоящих фунтов), что после 4 лет в сумме давало право на постоянный вид на жительство.
Ожидание визы - до двух месяцев и ты - готовый законный иммигрант.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California