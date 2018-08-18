Додано: Чет 04 чер, 2020 10:09

Santehnik написав: Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно. Но смысла это делать нет, на таких условиях как тогда уже не войти повторно.

пока ещё не войти повторно.Ох уж это вера в незыблемую и необратимую ценность бетона. Знакомый в 2007 с пеной у рта доказывал, что хрущ за 90куе это мегавыгодное вложение. Всё меняется, и ценности в т.ч. Стоимость недвижимости сильно зависит от глобального украинского экономического тренда и политической ситуации в стране.1й признак известного пушного зверька когда из бетона сложно выйти в кеш. Мониторится легко, по тем же объявлениям с прямыми телефонами хозяев, на который можно позвонить осенью с фразой "вы когда то продавали квартиру по адресу.." Анализ по 10 объектам позволит увидеть +- реальную картину. Хотелки без сделок - не показатель.Пока что здесь обсуждение крутится вокруг того, как сложно войти в ликвидный бетон. Полет лучше оценивать по приземлению. Но если войти в бетон - самоцель, тогда остальное значение не имеет.