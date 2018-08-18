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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4189419041914192>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как карантин изменил условия труда - отчет о влиянии пандемии на американцев международной аналитической компании McKinsey Global Institute.
Пандемия коронавируса и введенные из-за нее карантинные ограничения забрали работу у миллионов людей во всем мире. Больше всех пострадали США. С марта, когда в стране началась вспышка коронавируса, более 38 миллионов человек потеряли работу. Это самая существенная вспышка безработицы со времен Великой Депрессии.
Разобраться, что происходит на рынке труда США, попробовала международная аналитическая компания McKinsey Global Institute.
Корреспондент.net собрал из отчета, какие профессии находятся в группе риска.
Первая линия
Под сокращения в первую очередь попали работники сферы развлечений и услуг, розничной торговли, производства и здравоохранения. Сокращения не обошли стороной чиновников. Власти штатов и местные органы - от Цинциннати до Санта-Барбары - прибегают к отпускам и увольнениям в государственном секторе.
Также пострадали операторы нефтегазовой отрасли, пекари, почтовые курьеры, оценщики автострахования. Спрос на эти специальности упал почти вдвое.
Среднестатистический безработный
Около 80% сокращений приходится на работников без степени бакалавра. Это около 60% рабочей силы США.
Чаще всего работы лишаются нацменьшинства и небелое население США. Это связано с тем, что они реже белых американцев имеют опыт удаленной работы.
Кроме того, они чаще представлены в сферах, наиболее уязвимых в период кризиса, – это магазины розничной торговли, бары и рестораны.
Половина новых безработных в США – это молодые люди до 35 лет. 60% безработных - женщины. В сферах, наиболее пострадавших из-за карантина, таких как развлечения и туризм, розничная торговля, образование и здравоохранение, две трети работников составляют женщины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Укрстат якось викладав випуск, де була й медіяна - менша за середню, але не настільки, різниця трохи більше 10%
сколько не ищу медиану у них на сайте - нету. Военная тайна?

Встречал только раз в отдельном статвыпуске. Как регулярный показатель не публикуют, что поделать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Как карантин изменил условия труда - отчет о влиянии пандемии на американцев


Да и с АРЖН у них не айс, как бы...

Обманчивый рост медианной цены: продажи домов в США резко упали, продажи квартир рухнули в пропасть.

https://goldenfront.ru/articles/view/ob ... v-propast/

И тока наш лендлорд потирает руки антисептиком...и протирает сиденье ракеты
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:21

Хio говорит, что все побегут по 2 куе /га покупать паи, чтоб сдать их (пай, не гектар) по цене максимум 5 кгрн в год. Или забрать зерном :mrgreen: хотя он наверное имел ввиду самому обрабатывать на тракторе (трактор нас вылечит)

При сегодняшних приблизительных ценах это напрочь не выгодно. Да, возможно при официальном белом рынке цена аренды поднимется, но агрохолдинг выкрутить тебя как тряпочку при аренде твоей земли, так как она (земля) будет представлять интерес только одному арендотору, тот который обрабатывает землю в твоём регионе. Если не согласиться, то ты теряешь, а агрохолдинг нет.[/quote]

Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!
В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Только что-то мешало им выравниваться десятки лет до этого. Что бы это могло быть?
добавленная стоимость, которую гененирует экономика не падает за 1 день. Десятки тысяч предприятий, каждое как может оптимизирует расходы, когда оптимизировать станеь нечего начинается снижение прибыли. Потеря рынка рф и собственных территорий, деградация целых отраслей экономики. Только на словах можно быстро переориентироваться на новые рынки, по факту там свои игроки и юридические барьеры (надо заново проходить сертификацию и т.д.) Крупные компании себе могут позволить эти затраты, мелкие скорее нет. Монополизация рынков. Причин много, а результат один - Киев перестаёт быть локомотивом добавленной стоимости, как то так.

Кроме того кирпич в Киеве стоит столько же как кирпич в Полтаве, почему на выходе киевский м2 должен быть в разы дороже?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:23

  hume написав:
  drevlyanin написав:
Не успеваю в карантин читать тему день в день, но если еще интересно: в моих окрестностях (пригород Киева) паи в основном не большие, платят людям в зависимости от площади и арендатора в основном в пределах 1800-5500 грн. в год, деньгами или продукцией(зерно, комбикорм и т.п.) Много земли было уже выкуплено по разным схемам и она вовсе не обрабатывается-новые хозяева взяли на перепродажу до 2008 :mrgreen: или перевели (хотят перевести) под другое целевое, когда был бум на коттеджные городки. Земли в основном были ИПХ.


Хio говорит, что все побегут по 2 куе /га покупать паи, чтоб сдать их (пай, не гектар) по цене максимум 5 кгрн в год. Или забрать зерном :mrgreen: хотя он наверное имел ввиду самому обрабатывать на тракторе (трактор нас вылечит)

При сегодняшних приблизительных ценах это напрочь не выгодно. Да, возможно при официальном белом рынке цена аренды поднимется, но агрохолдинг выкрутить тебя как тряпочку при аренде твоей земли, так как она (земля) будет представлять интерес только одному арендотору, тот который обрабатывает землю в твоём регионе. Если не согласиться, то ты теряешь, а агрохолдинг нет.


Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!
В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Только что-то мешало им выравниваться десятки лет до этого. Что бы это могло быть?
1. добавленная стоимость которую гененирует экономика не падает за 1 день, десятки тысяч предприятий, каждый как может оптимизирует расходы, когда оптимизировать больше нечего снижается прибыль. Потеря рынка рф и собственных территорий, деградация целых отраслей экономики. Только на словах можно быстро переориентироваться на новые рынки, там свои игроки и юридические барьеры, надо заново проходить сертификацию и т.д. Крупные компании себе могут позволить такие затраты, мелкие скорее нет. Монополизация рынков. Причин много, а результат один.

Кроме того кирпич в Киеве стоит столько же как кирпич в Полтаве, почему на выходе киевский м2 должен быть в разы дороже?

Ну за один день не падает. Но ведь не один день и не один год прошёл от озвученных вами факторов.
Кирпич может и стоит одинаково, а вот ЗП строителей отличаются, расходы на подключение коммуникаций, на выделение участка - еще как отличаются. И спрос отличается в разы.
Вы, конечно, можете ждать, что цены в Киеве "выравняются с регионами", но более чем уверен, что и через десять лет не дождётесь
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:32

  drevlyanin написав:Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!
В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.


Ха - так до 2008 землю купували під майбутні котеджні містечка навколо Києва - а там ціна зовсім інша . Хто встиг - той таки вклався в бетон ... Багато хто пролетів - купивши за позичені гроші ...
А чисто під сільське господарство - це вже дуже багато від чого залежить ...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:37

  ivswise написав:
  vitaliian написав:из бетона выйти без потерь на сегодня уже проблема


Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.

Не хотят люди платить по 1,3-1,4 куе квадрат
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Мы бы тоже сейчас могли несколько сотен миллиардов напечатать и потратить на инфраструктуру.
Но для этого надо:
1. Контракты давать только украинским компаниям.
2. Для надзора и контроля на строительством приглашать авторитетные зарубежные фирмы, как это практикует ВБ в своих проектах.
3. Пригласить международный антикоррупционный суд под эгидой ООН, как это сделала Гватемала.
4. Для воров бюджетных денег построить тюрьму, типа замка Иф, на острове Змеиный, как это сделал король Франциск. Без права на свидания, посылки и на досрочное освобождение.
5. Директором этого проекта назначить Мишу.

Миша уже строил. Результат
https://varlamov.ru/2398665.html

https://strana.ua/articles/270025-poche ... midze.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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